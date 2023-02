Ce lièvre suisse a un problème

Il est mieux camouflé sur une pierre que dans un champ de neige: un lièvre variable. image: rolf giger

Les lièvres variables sont des as dans l'art de la survie. Pourtant, en ce moment, ces boules de poils blanches constituent des proies faciles. Les adeptes des sports d'hiver en dehors des pistes leur mènent également la vie dure.

René Fuchs / ch media

Immobile, un jeune lièvre variable est blotti sous une saillie rocheuse. Son pelage d'été gris-brun, densément garni, est à peine perceptible dans le terrain rocailleux. Grâce à sa bonne ouïe, à son odorat développé et à la vision panoramique de ses yeux placés sur le côté, il perçoit son environnement d'une manière très précise. Il est toujours prêt à fuir.

Pourtant, il laisse l'écologiste de la faune Maik Rehnus s'approcher pour le photographier. Cette rencontre automnale, il y a 17 ans, ne quitte plus ce Saxon d'origine.

Le chercheur Maik Rehnus est fasciné par les lièvres.

Maik Rehnus vit aujourd'hui à Berne et travaille au WSL, l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage. Dans le parc national, c'est sur une surface de 3,5 kilomètres carrés qu'il a suivi la trace des lièvres variables au fil des ans.

«Le lièvre variable est une espèce sauvage fascinante dont on sait peu de choses» Maik Rehnus.

Les effectifs des lièvres varient fortement. Au printemps, ils sont 6 à 10 par kilomètre carré. Lors d'un hiver rigoureux, plus de la moitié de la population meurt. La durée de vie moyenne de l'animal est rarement de plus de deux ans.

Une situation de plus en plus tendue

Cet hiver, la neige fait défaut et la situation est délicate. Le changement de pelage du gris-brun au blanc est déclenché par le raccourcissement de la lumière du jour. «Tache blanche dans un paysage sans neige, les chances de survie diminuent», explique Maik Rehnus.

Les prédateurs comme le renard, la martre, l'aigle royal et le grand-duc (le loup et le lynx ne jouent pas un grand rôle dans la prédation des lièvres variables) deviennent alors de dangereux tueurs en série.

En robe d'hiver, le lièvre est à peine visible sur la neige. rolf giger

Au niveau national, la population de lièvres variables est estimée entre 19 000 et 23 000 individus. Mais il manque encore des données. Les statistiques de la chasse fournissent également des chiffres: 836 animaux ont été tirés en 2021, contre 1671, il y a dix ans.

Le lièvre variable n'a un statut de protection que dans cinq cantons, mais seuls Berne, Lucerne et Appenzell Rhodes-Extérieures - des cantons de montagne. C'est une espèce qui aime rester à la limite de la forêt, mais il est également possible de l'apercevoir jusqu'à 3800 mètres d'altitude.

En raison de l'augmentation des températures, le lièvre variable perd de plus en plus d'espace vital: «Les vallées entre deux montagnes sont peu attrayantes pour ces animaux pendant les étés chauds. C'est une conséquence de la fragmentation des populations de lièvres variables», explique Maik Rehnus. De ce fait, le brassage génétique s'amenuise.

L'accouplement

«Là où il y a des perdants, il y a aussi des gagnants», constate le chercheur. Les lièvres bruns profitent du changement climatique. «Par exemple, dans la région du Stockhorn dans l'Oberland bernois, les habitats des deux espèces se chevauchent désormais à 800 mètres d'altitude. Les études montrent que les hybrides sont plus fréquents qu'auparavant.» Les signes de cette évolution sont des lièvres blancs qui pèsent quatre kilos, soit un kilo et demi de plus que la moyenne pour un lièvre variable.

La répartition des lièvres variables en Suisse. image: Maik Rehnus

Des modélisations montrent que d'ici 2100, les Alpes du Nord compteront environ 60% d'habitats appropriés en moins pour le lièvre variable, dont un tiers environ dans les Alpes centrales et méridionales. En Suisse, près de 9000 kilomètres carrés sont encore adaptés aux lièvres variables.

Sans oublier les skieurs

Les perturbations de leur habitat augmentent également à cause des amateurs de sports d'hiver. Normalement, les animaux crépusculaires et nocturnes passent leurs journées d'hiver avec un métabolisme réduit. Ils abaissent leur température normale en hiver de 39,7 degrés à 36,6 degrés.

«Les lièvres variables stressés ont besoin de 20% d'énergie en plus que ceux qui ne sont pas dérangés», explique Rehnus. Les animaux ne faisant pas de réserves de graisse, la dépense énergétique supplémentaire doit être compensée chaque jour.

Seul un observateur de la faune averti pourra distinguer les lièvres variables. Rolf Gier

Des recherches montrent qu'une concentration élevée d'hormones de stress peut avoir un effet fatal sur les performances de reproduction d'une hase. Elle a moins de portées et le nombre de jeunes lièvres par portée diminue. Une reproduction normale s'élève à deux à trois portées par an, avec trois à quatre petits par portée.

«Il est important que les zones de tranquillité pour la faune soient respectées», avertit Maik Rehnus. Le passionné continuera à s'engager pour leur mise en œuvre, même après la fin de son travail de recherche.