Cette excroissance d'environ 16 centimètres de long serait ce qu'on appelle une «corne cutanée». Image: Walliser Bote

Il tire sur un chamois rare en Valais: «J'étais sans voix»

Un chamois mâle abattu près de Stalden, en Valais, était doté d’une rare troisième corne. Le jeune chasseur ne l’a découverte qu’après avoir tiré.

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Un chasseur a abattu un chamois mâle doté d'une rare troisième corne, selon Pomona. Le jeune homme de 23 ans n'a découvert la corne supplémentaire qu'après avoir abattu l'animal, dans la forêt d'Inalbo, près de Stalden, en Valais. Le jeune chasseur n'a pas caché sa surprise:

«Sur le moment, j'étais sans voix» Propos recueillis par Pomona

Cette excroissance d'environ 16 centimètres de long serait une corne dite cutanée. Contrairement aux véritables cornes, elle n'est pas reliée au crâne et peut apparaître à différents endroits du corps des chamois. Le garde-faune Reto Summermatter confirme que de telles cornes sont rares. Le chamois mâle est actuellement en cours de taxidermie en Autriche. Sa rare corne cutanée devrait elle aussi être conservée.

La chasse haute valaisanne a débuté le 21 septembre. Selon Canal9, quelque 2000 chasseurs sont sur le terrain cette année.

Un modèle de chasse adapté en 2025

Le canton du Valais a adapté son modèle de chasse en 2025 afin de garantir, à moyen et long terme, le maintien de la population de chamois. Selon le canton, ces animaux sont menacés par de grands prédateurs, comme le loup ou le lynx. Dans son bilan de la chasse 2025, le canton écrit:

«Les nouvelles modalités introduites visaient notamment la protection des femelles, qui sont les principales garantes de la croissance de la population.»

Avec un total de 413 femelles abattues, contre 593 en 2024, 180 femelles de moins ont été tirées l'année dernière. Au total, 1537 chamois ont été abattus en Valais en 2025, contre 1761 en 2024. En 2020, environ 2500 avaient été chassés. (ome/ats/ysc)