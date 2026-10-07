en partie ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Chasse en Valais: un chamois doté d'une rare corne abattu

Bei der rund 16 Zentimeter langen Wucherung handle es sich um ein sogenanntes Hauthorn.
Cette excroissance d'environ 16 centimètres de long serait ce qu'on appelle une «corne cutanée».Image: Walliser Bote

Il tire sur un chamois rare en Valais: «J'étais sans voix»

Un chamois mâle abattu près de Stalden, en Valais, était doté d’une rare troisième corne. Le jeune chasseur ne l’a découverte qu’après avoir tiré.
07.10.2026, 16:4907.10.2026, 16:49

Un chasseur a abattu un chamois mâle doté d'une rare troisième corne, selon Pomona. Le jeune homme de 23 ans n'a découvert la corne supplémentaire qu'après avoir abattu l'animal, dans la forêt d'Inalbo, près de Stalden, en Valais. Le jeune chasseur n'a pas caché sa surprise:

«Sur le moment, j'étais sans voix»
Propos recueillis par Pomona

Cette excroissance d'environ 16 centimètres de long serait une corne dite cutanée. Contrairement aux véritables cornes, elle n'est pas reliée au crâne et peut apparaître à différents endroits du corps des chamois. Le garde-faune Reto Summermatter confirme que de telles cornes sont rares. Le chamois mâle est actuellement en cours de taxidermie en Autriche. Sa rare corne cutanée devrait elle aussi être conservée.

La chasse haute valaisanne a débuté le 21 septembre. Selon Canal9, quelque 2000 chasseurs sont sur le terrain cette année.

Pourquoi il y a moins de lynx que prévu en Valais
Pourquoi il y a moins de lynx que prévu en Valais

Un modèle de chasse adapté en 2025

Le canton du Valais a adapté son modèle de chasse en 2025 afin de garantir, à moyen et long terme, le maintien de la population de chamois. Selon le canton, ces animaux sont menacés par de grands prédateurs, comme le loup ou le lynx. Dans son bilan de la chasse 2025, le canton écrit:

«Les nouvelles modalités introduites visaient notamment la protection des femelles, qui sont les principales garantes de la croissance de la population.»

Avec un total de 413 femelles abattues, contre 593 en 2024, 180 femelles de moins ont été tirées l'année dernière. Au total, 1537 chamois ont été abattus en Valais en 2025, contre 1761 en 2024. En 2020, environ 2500 avaient été chassés. (ome/ats/ysc)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Awww! Voici des animaux mignons!
1 / 27
Awww! Voici des animaux mignons!
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Il recrée les Alpes suisses à l’échelle 1:1 dans «Minecraft»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Succession de Parmelin: pourquoi l'avenir de Cassis est au centre du jeu
Des figures de l'UDC romande veulent à tout prix garder le siège de Guy Parmelin au Conseil fédéral en Romandie. Voici en quoi cela arrange le Centre, et pourquoi le PLR a un autre plan.
Lorsque Guy Parmelin a été élu au Conseil fédéral en 2015, le président de l'UDC de l'époque, Toni Brunner, s'est réjoui. Car avec lui, l'Union démocratique du centre serait enfin perçue comme un parti de gouvernement en Suisse romande. «Guy Parmelin nous apportera 4% de voix supplémentaires en Romandie», avait-il alors estimé.
L’article