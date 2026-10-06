Une épidémie frappe la Suisse: 10 500 porcs doivent être abattus

Quelque 10 500 porcs ont dû être abattus ou mis à mort en Suisse après la détection d’un foyer de pneumonie enzootique dans un vaste réseau d’élevages. Keystone

Une importante épizootie frappe les élevages porcins suisses: quelque 10 500 animaux doivent être abattus ou mis à mort dans 14 cantons. La maladie, sans danger pour l’être humain, touche notamment Vaud, où 950 porcs ont été abattus.

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En raison d'une épidémie de peste porcine hautement contagieuse, plus de 10 500 animaux doivent être abattus dans toute la Suisse. Cette épidémie touche 60 exploitations d'élevage et d'engraissement réparties sur 14 cantons.

Un foyer de pneumonie enzootique (PE) a été détecté le 9 septembre au sein d'un grand réseau d'élevages porcins s'étendant sur plusieurs cantons, a annoncé mardi le service vétérinaire du canton de Lucerne.

Les autorités ont ordonné l'évacuation totale de 20 exploitations d'élevage dans six cantons afin de briser les chaînes de transmission. A ce jour, environ 10 500 animaux ont dû être abattus ou mis à mort dans tout le pays. Des restrictions concernant les mouvements d'animaux restent en vigueur pour les 40 exploitations d'engraissement concernées dans 14 cantons.



Canton de Lucerne le plus touché

Le canton de Lucerne a été le plus touché. Les autorités y ont procédé à l’évacuation de dix élevages de reproduction et d’un élevage d’engraissement, ce qui a entraîné la mise à mort ou l’abattage d’un total de 5200 animaux. Dans le canton de Berne, trois élevages de reproduction comptant 1700 animaux ont été touchés.

Dans le canton de Vaud, 950 porcs ont dû être abattus dans une exploitation touchée. Un deuxième élevage pourra terminer ses activités d'engraissement avant d'être assaini. Parmi les 14 cantons concernés, on compte aussi en Suisse romande Neuchâtel et le Valais.



Transfert d'animaux interdit

Pour chacune de ces exploitations, le risque de propagation de la maladie est évalué au cas par cas. Les vétérinaires cantonaux se rendent également dans les exploitations voisines afin de contrôler l’état de santé des porcs qui y sont élevés.

A ce jour, rien n’indique que des exploitations situées en dehors du périmètre porcin concerné puissent être infectées. Les transferts d'animaux restent interdits jusqu'à ce qu'une infection par l'agent pathogène puisse être exclue ou que l'effectif ait été complètement assaini.

Les éleveurs dont les animaux sont éliminés sur ordre des autorités seront indemnisés financièrement pour la perte de leurs animaux. Les autorités appellent les éleveurs de porcs à rester vigilants et à appliquer rigoureusement les mesures de biosécurité.

Cette maladie pulmonaire contagieuse chez les cochons ne présente aucun danger pour l'homme. La consommation de viande de porc ne présente par ailleurs aucun risque. (mbr/ats)