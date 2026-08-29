Au cours des 20 dernières années, tous les numéros ne sont pas sortis avec la même fréquence au Swiss Lotto. Image: KEYSTONE

Voici les numéros les plus souvent tirés au Swiss Lotto

Une analyse portant sur près de 20 ans de tirages le montre: au Swiss Lotto, un numéro est sorti plus souvent que tous les autres.

Plus de «Suisse»

Le 5 est le numéro porte-bonheur du Swiss Lotto, du moins statistiquement. Une analyse réalisée par le portail de jeux d’argent casino.org sur près de 20 ans de tirages, du 30 juin 2007 au 26 août 2026, montre qu’aucune autre boule n’est sortie aussi souvent. Le 5 a été tiré à 309 reprises, talonné par le 36 (306 fois) et le 31 (305 fois). Parmi les autres numéros «chauds» figurent le 40, le 6 et le 24.

A l’autre bout du classement se trouve le 27: il n’a été tiré que 247 fois durant la période analysée, ce qui en fait le numéro le moins fréquent du loto suisse. Le 2, le 29, le 1 et le 41 sont eux aussi sortis moins souvent que la moyenne, environ 50 fois de moins chacun que le 5, en tête du classement.

Seul le hasard décide

Malgré ce petit jeu de chiffres, une chose reste claire: ces statistiques ne changent rien au caractère aléatoire de l'expérience. A chaque tirage, toutes les boules ont exactement la même probabilité d’être sélectionnées, quel que soit le nombre de fois où elles sont sorties par le passé.

Ces fréquences ne permettent donc en rien de prédire les prochains résultats. Elles ne font que mettre en évidence des fluctuations statistiques sur une longue période. La fascination qu’elles suscitent est néanmoins compréhensible d’un point de vue psychologique: l’être humain cherche instinctivement des régularités, même là où seul le hasard règne.

Pour son analyse, le portail de jeux d’argent s’est appuyé sur les données de lotteryextreme.com, qui recense tous les tirages du Swiss Lotto depuis 2007. Mais attention: les joueurs ont tout intérêt à ne pas se laisser guider par de prétendus numéros «chauds» ou «froids». Au bout du compte, seul le hasard décide. (pre)