Voici de combien les prix ont vraiment augmenté en Suisse

Il s'agit du renchérissement tel que les consommateurs le ressentent au supermarché, en faisant le plein ou en voyageant. Les analystes ne considèrent que les prix des biens consommés régulièrement comme les denrées alimentaires, les médicaments, les vêtements et les voyages. Des facteurs ayant une influence sur le long-terme, tels que les loyers, ne sont pas pris en compte.

Votre impression n'est donc pas trompeuse: au quotidien, beaucoup de choses sont devenues nettement plus chères. Pour le mettre en évidence, le service de comparaison Comparis mesure l'inflation perçue en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPF (KOF).

Les denrées alimentaires viennent compléter le podium du renchérissement. Les huiles coûtent 15,4% de plus, le sucre 14,1% et le beurre a augmenté de 12,3 %. Les amateurs de pâtisseries risquent donc d'avoir mal à leur budget. Le lait, le fromage et les œufs ont augmenté de 8,9%. Le renchérissement est moins marqué pour la viande, avec 1,7%.

La consommation d'électricité a également un impact important sur nos portemonnaies. Les fournisseurs adaptent leurs prix au début de chaque année. En 2023, ceux-ci ont augmenté en moyenne de 25,5% , avec de grandes différences entre les fournisseurs. Pour certains clients, les tarifs ont plus que triplé.

NZZ am Sonntag

André Lüthi, Globetrotter NZZ am Sonntag

En effet, le renchérissement des produits consommés au quotidien par les Suisses est supérieur à la moyenne. Mais ce sont les vacanciers qui souffriront le plus. Les voyages en avion ont augmenté de 26,5% par rapport à l'année précédente.

Cette hausse modérée des prix en l'espace de douze mois ne correspond pourtant pas vraiment au ressenti quotidien. Un café au restaurant, des fraises au supermarché ou du pain chez la boulangère: ces produits ont augmenté de plus de 2,2%. Et cette impression devrait perdurer: les dépenses des ménages - loyer, caisse maladie, électricité - vont s'alourdir dans les mois à venir.

«L'inflation n'a jamais été aussi basse depuis un an»: s'est réjoui l'Office fédéral de la statistique (OFS) début mai. Par rapport au mois d'avril 2022, les prix à la consommation en Suisse n'avaient augmenté que de 2,6%. Et la tendance semble se poursuivre. Ce lundi matin, l'OFS a annoncé que l'inflation en Suisse se chiffrait à 2,2% pour le mois de mai.

Plus de «Suisse»

Les plus lus

Les pires restaurants de Suisse sont à Lausanne selon Internet

Les évaluations de restaurants sont de plus en plus négatives et extrêmes, comme le montre l'analyse d'un demi-million d'avis sur internet. Voici ce qui déplaît aux clients.

C'est un cercle vicieux: les entreprises de restauration cherchent désespérément du personnel. Comme le marché de l'emploi est déserté, elles doivent recourir à des candidats qui ont peu d'expérience dans le secteur et les clients en font les frais. S'ils ne se sentent pas pris en charge de façon compétente, ils laissent alors une évaluation négative sur internet. Cela nuit à la réputation du restaurant et met encore plus de pression sur les restaurateurs pour recruter des collaborateurs compétents.