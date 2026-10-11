Un enfant regarde la bande dessinee «Titeuf, petite poesie des saisons» de l'auteur Suisse Zep. Keystone

Quarante dessins originaux de Titeuf seront vendus aux enchères à Bâle

Le célèbre écolier de Zep sera à l’honneur mercredi lors d’une vente inédite en Suisse. Certaines œuvres du dessinateur genevois sont estimées jusqu’à 25 000 francs.

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Titeuf passe sous le marteau. Quarante œuvres originales de Zep consacrées au célèbre écolier à la mèche blonde seront mises aux enchères mercredi à Bâle, lors de la première vente entièrement dédiée au personnage créé par le dessinateur genevois.

La vente, organisée par Artcurial Beurret Bailly Widmer, réunira des planches originales, des illustrations et des projets d'affiches couvrant plusieurs décennies de travail de Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis. Titeuf est né sous son crayon en 1992.

Parmi les pièces proposées figurent des dessins remontant au premier album de la série, «Dieu, le sexe et les bretelles», paru en 1993, voit-on sur le site de cette maison de vente aux enchères, basée à Bâle aussi présente à Genève, Zurich et St-Gall. Des œuvres beaucoup plus récentes seront également mises en vente, offrant un aperçu de l'évolution graphique du personnage.

Jusqu'à 25 000 francs

L'une des pièces phares est un projet de couverture pour «À fond le slip!», quinzième album de Titeuf. L'œuvre est estimée entre 15 000 et 25 000 francs.

Les collectionneurs pourront aussi enchérir sur un dessin intitulé «Nadia – Amour cruel» estimé pour sa part entre 5500 et 7500 francs. Plusieurs illustrations du «Guide du zizi sexuel», réalisé par Zep avec Hélène Bruller, figurent également au catalogue.

Une première en Suisse

La vente débutera mercredi après-midi à Bâle. C'est aussi la première fois qu'Artcurial Beurret Bailly Widmer organise en Suisse une vacation spécifiquement consacrée à la bande dessinée.

Créé il y a plus de trente ans, Titeuf est devenu le personnage emblématique de Zep. Ses histoires mettent en scène avec humour les interrogations d'un écolier sur l'école, l'amitié, l'amour et la sexualité. (tib/ats)