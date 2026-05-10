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Lausanne: plus de 35 000 visiteurs à BDFIL

Plus de 35 000 visiteurs au festival lausannois BDFIL

Des personnes visitent les expositions lors d&#039;une de presse de la 20e edition de BDFIL ce lundi 27 avril 2026 a Lausanne. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Plus de 35 000 personnes se sont rassemblées durant deux semaines à Lausanne autour de l'univers de la bande dessinée dans le cadre du festival BDFIL.Keystone
Le festival lausannois BDFIL, autour de l'univers de la bande dessinée, a connu une affluence stable pour sa vingtième édition.
10.05.2026, 14:2010.05.2026, 14:20

Pour sa vingtième édition, BDFIL a accueilli 35 030 personnes durant deux semaines à Lausanne, une affluence stable par rapport à l'an dernier. Plus de 180 classes ont aussi découvert l'univers de la bande dessinée à travers 136 ateliers, conférences et rencontres.

Pour marquer cette édition anniversaire, BDFIL a proposé diverses expositions inédites et mis à l'honneur plusieurs autrices et auteurs, dont Mirion Malle, invitée d'honneur cette année.

Deux week-ends variés

Pour son premier week-end, le festival s'est mis aux couleurs du Québec. Le comité d'organisation a souligné dans un communiqué:

«Une délégation de douze artistes a permis au public de découvrir la richesse et la diversité d'une scène en pleine effervescence»

Quant au deuxième week-end, il a, par exemple, proposé une initiation au dessin avec Mayana Itoïz, laquelle est venue prolonger l'exposition du «Loup slip». Autres temps forts: les divers concerts et la table ronde sur l'humour réunissant Guillaume Meurice et Sandrine Deloffre. Le festival a aussi proposé 150 visites spécialement conçues pour favoriser l'accès à la culture et l'inclusion.

La vingt-et-unième édition est d'ores et déjà programmée du 19 avril au 2 mai 2027. D'ici là, BDFIL poursuit sa programmation annuelle autour du thème de l'eau, avec notamment l'exposition «Bulles d'eau» au Parc de Milan jusqu'au 25 septembre. (btr/ats)

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