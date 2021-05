Quatre recrues intoxiquées au monoxyde de carbone lors d'un exercice

Les accidents à l'armée, liste non exhaustive

Ce n'est pas la première fois que des accidents impliquant des soldats ont lieu en Suisse. En août 2019, une recrue décède au col du Susten après la sortie de route d’un véhicule militaire. Un autre soldat a été gravement blessé.



La même année, dans le canton de Zurich, six militaires sont blessés, la plupart légèrement, dans un accident avec un véhicule militaire.



Une année plus tôt, en juillet 2018, une vingtaine de militaires ont été blessés dans un accident de la circulation à Linden, dans l’Oberland bernois. Le camion militaire a quitté la route et s’est renversé dans un pré.



En 2016, un hélicoptère de l'armée s'écrase sur le col du Gothard. Les deux pilotes perdent la vie, un troisième occupant est hospitalisé.