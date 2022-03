Les Suissesses pourraient être appelées à servir pour l'armée

Plusieurs pistes présentées dans un rapport provisoire du Département fédéral de la défense (DDPS) ont ainsi été évaluées. Le Conseil fédéral a retenu deux options : celle de rendre le service obligatoire pour les femmes, et ainsi doubler les effectifs et celle prévoyant la fusion du service civil et de la protection civile pour former une nouvelle organisation. Dans ce cas, l'alimentation en effectifs de la protection civile serait assurée.

Le jeune Suisse kiffe la vie et fume moins (mais il y a un problème)

Quand on a 19 ans, on vote plutôt à gauche, on boude la clope (mais aussi le sport) et on y va (un peu plus) franco sur la bouteille. Globalement? Le jeune Suisse aujourd'hui va bien et il avoue être «satisfait» de son existence. Tout ça, selon une enquête longue de dix ans, qui vient de sortir et qui s'est achevée... aïe... juste avant le Covid.

«Qui a ce qu'il veut». Voilà non seulement la définition officielle du mot «satisfait », mais aussi (manifestement) l'état d'esprit d'un jeune être humain aujourd'hui. En Suisse, du moins. Pour faire court: ça roule pour les bébés adultes de notre paisible petit pays. C'est en tout cas la conclusion «réjouissante» d'une étude réalisée sur 100 000 cobayes de 19 ans pendant une période de dix ans et dévoilée jeudi.