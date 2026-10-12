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La loi suisse sur le matériel de guerre jugée anti-Ukraine

La loi sur le matériel de guerre jugée «immorale» et «anti-Ukraine»
L'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre rendra possibles les exportations vers des pays en guerre civile, dénoncent les opposants (image d'archives).Image: Keystone

Cette loi sur les armes suisses est jugée «anti-Ukraine»

Les exportations d'armes seront au menu des votations le 29 novembre prochain. Les opposants ont lancé leur campagne ce lundi.
12.10.2026, 13:0012.10.2026, 13:15

«Immorale» et «anti-Ukraine»: les opposants à la loi sur le matériel de guerre sont montés au créneau lundi. La population devra voter le 29 novembre sur ce texte qui prévoit de faciliter les exportations d'armes.

«Avec cette nouvelle loi, la Suisse renonce totalement au contrôle de ses exportations d'armes», a indiqué l'alliance contre la nouvelle loi dans un communiqué. Celle-ci est composée de la gauche et du parti évangélique (PEV) ainsi que de plusieurs organisations comme Caritas et le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA).

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L'assouplissement de la loi sur le matériel de guerre rendra à nouveau possibles les exportations directes, même vers des pays en proie à une guerre civile. Et quiconque achète des armes en Suisse pourra les transmettre à n'importe quel autre Etat. La Suisse est le seul pays d'Europe à adopter cette pratique, a expliqué le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH).

Au Soudan ou à Gaza

Des armes suisses pourront donc très facilement se retrouver au Soudan ou en Israël et être utilisées à Gaza. L'Ukraine par contre est exclue de cet assouplissement. L'alliance voit dans cette exception le moyen de satisfaire l'UDC et les entreprises d'armement.

«Ce n'est pas le lobby de l'armement qui décide, mais la population», a déclaré la présidente des Vert-e-s Lisa Mazzone. Il est à ses yeux moralement et éthiquement indéfendable de s’enrichir sur les guerres civiles et la persécution de populations. (jzs/ats)

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