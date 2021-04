Suisse

Art

Première filière de formation des Arts de la rue à la Chaux-de-Fonds



La première formation en arts de rue de Suisse a été lancée à La Chaux-de-Fonds.

Le Centre de compétences et de création helvétique des arts de la rue (CCHAR), nouvellement créé, et la fondation Ton sur Ton se sont associés pour offrir cet enseignement.

La formation va commencer ce week-end par un stage intensif à Ton sur Ton. Elle sera donnée par Manu Moser, directeur artistique du CCHAR, metteur en scène de la Cie des Batteurs de Pavés (nominée au Prix suisse de la scène 2017) et programmateur de La Plage des Six-Pompes, festival international des arts de rue à la Chaux-de- Fonds, ont indiqué vendredi les deux associations.

Le thème du stage est «Découvrir et éprouver les spécificités du travail d’acteur en espace public et lieux non dédiés autour d’une pratique de théâtre à texte en résonance avec la ville et les citoyens qui s’y trouvent». Début septembre, un cursus de formation régulière démarrera au sein du département Théâtre de Ton sur Ton.

Cette formation s’adressera à tout artiste expérimenté (amateur, prépro et professionnel) désireux d’acquérir les outils spécifiques du travail d’acteur en espace public. Les cours seront chapeautés par Manu Moser, entouré par des professionnels des arts de la rue suisses.

Transmettre le savoir-faire

A terme, la filière intégrera également un cycle de stages thématiques donnés par des artistes de référence du réseau francophone. «Forts d’un long parcours de création, certains artistes arrivent à un niveau d’excellence, ayant développé des compétences spécifiques sur l’art en espace public. Il est primordial que ce savoir-faire soit valorisé et transmis», ont expliqué les deux associations. (ats)

