Un cocktail explosif mélange du mazout à la Suze

La Suze a été polluée par du mazout dimanche après-midi. Image: Keystone

Du mazout s'est écoulé durant une vingtaine de minutes dans la Suze à Saint-Imier (BE), sans que l'eau potable ne soit affectée.

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Une pollution au mazout a été constatée samedi dans la Suze à Saint-Imier (BE). Il n'y a aucun danger pour la population et l'eau potable n'est pas affectée, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

La pollution a été signalée aux autorités samedi vers 15 heures 20. Les forces d'intervention dépêchées sur place ont constaté que le mazout s'écoulait dans la rivière par le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune depuis environ 15 heures.

Les sapeurs-pompiers d'Erguël ont mis en place plusieurs barrages anti-hydrocarbures afin d'empêcher la propagation de la pollution. L'origine du mazout n'a pas encore pu être déterminée malgré des investigations approfondies. Les clarifications se poursuivent. (btr/ats)