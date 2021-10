Le médoc contre le Covid remet-il en cause le certificat et le vaccin?

Berne veut vacciner 80% des Suisses de 18 à 65 ans, voici son plan

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a détaillé dans une lettre adressée aux cantons son offensive de vaccination. La semaine nationale de vaccination doit démarrer début novembre, rapporte le SonntagsBlick. Environ 1700 conseillers informeront la population sur la vaccination contre le Covid-19. Ils seront plus de 300 dans le canton de Zurich, plus de 200 dans le canton de Berne et plus d'une centaine dans les cantons de Vaud, Genève, Argovie et St-Gall. Un conseiller est censé couvrir 5000 habitants. En outre, des bus de vaccination doivent atteindre 50'000 habitants. L'OFSP vise un taux de vaccination de 93% chez les plus de 65 ans et de 80% chez les 18 à 65 ans.