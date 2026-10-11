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CFF: Les trains circulent à nouveau entre Yverdon et Lausanne

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Des policiers vaudois utilisent un drone près de câbles incendiés entre la gare d’Eclépens et l’entrée des tunnels ferroviaires.Keystone

Les trains circulent à nouveau entre Yverdon et Lausanne

Le trafic ferroviaire a repris normalement dimanche à 05h40, après deux jours de perturbations provoquées par un incendie criminel à Eclépens (VD). Les CFF comptent porter plainte contre inconnu.
11.10.2026, 09:3511.10.2026, 11:32

Le trafic ferroviaire entre Yverdon-les-Bains et Lausanne a repris normalement dimanche à 05h40, ont indiqué les CFF à Keystone-ATS. La ligne avait été fortement perturbée depuis vendredi à la suite d'un incendie criminel à Eclépens (VD).

Plusieurs trains grandes lignes ont été supprimés et les voyageurs ont dû emprunter des itinéraires alternatifs. Une centaine de collaborateurs des CFF ont été mobilisés ainsi que vingt bus de remplacement.

Le trafic CFF entre Yverdon et Lausanne va reprendre dimanche
Le trafic CFF entre Yverdon et Lausanne va reprendre dimanche

L'incendie avait été découvert vendredi vers 03h00 dans une canalisation contenant des câbles électriques en bordure des voies à Eclépens. Ces câbles, qui servent au contrôle des installations ferroviaires de la région, avaient été détruits, entraînant l'interruption du trafic entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay.

Les CFF condamnent «avec la plus grande fermeté» cet acte criminel et ont annoncé leur intention de porter plainte contre inconnu. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances et identifier le ou les auteurs. (tib/ats)

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