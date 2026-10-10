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Le trafic CFF entre Yverdon et Lausanne va reprendre dimanche

Un train repart en direction de Lausanne ce lundi 9 decembre 2024 a la gare CFF de Renens. Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur le dimanche 15 decembre. (KEYSTONE/Valentin Flauraud)
Jusqu'à samedi en fin de soirée, deux trains grandes lignes par heure assurent la liaison entre Lausanne et Yverdon-les-Bains dans chaque sens, avec toutefois «de forts ralentissements» (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Le trafic CFF entre Yverdon et Lausanne va reprendre dimanche

Le trafic ferroviaire entre Yverdon-les-Bains et Lausanne devrait retrouver son cours normal dimanche matin. Les CFF condamnent fermement l’acte criminel à l’origine des perturbations et porteront plainte.
10.10.2026, 17:3310.10.2026, 17:34

Le trafic ferroviaire entre Yverdon-les-Bains et Lausanne reprendra normalement dimanche matin, annoncent les CFF. L'entreprise ferroviaire dit condamner «avec la plus grande fermeté» l'acte criminel à l'origine de cette perturbation et va porter plainte contre inconnu.

Une centaine de collaboratrices et de collaborateurs des CFF travaillent encore activement au rétablissement de la circulation et à l'information de la clientèle, écrit l'entreprise dans un communiqué samedi. Cela représente 20 bus de substitution et près de de 40 assistantes et assistants-clientèle.

Le trafic reviendra à la normale dimanche matin dès 05h40. Les CFF rappellent toutefois aux personnes circulant sur la ligne du Pied du Jura qu'en raison de travaux planifiés entre Neuchâtel et Bienne, les trains sont remplacés par des bus durant tout le week-end entre ces deux localités.

Le chaos continue sur la ligne CFF entre Lausanne et Yverdon-les-Bains
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Retards encore prévus samedi

Jusqu'à samedi en fin de soirée, deux trains grandes lignes par heure assurent la liaison entre Lausanne et Yverdon-les-Bains dans chaque sens, avec toutefois «de forts ralentissements», a indiqué samedi matin un porte-parole.

Cette situation provoque des retards, a souligné la RTS samedi dans le 12h30. Des bus ont également été mobilisés pour relier Yverdon à Genève-Aéroport, mais aussi pour assurer la liaison entre la cité thermale et Cossonay-Penthalaz.

Acte criminel

C'est un incendie à proximité des voies CFF qui a provoqué vendredi l'interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Un acte criminel est à l'origine du sinistre.

Un acte criminel a provoqué le chaos CFF en Suisse romande
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L'incendie a été constaté vers 03h00 dans une canalisation à câbles électriques en bordure de voies à Eclépens, et plus précisément à la jonction des rails qui partent vers la cimenterie d'Holcim, sise quelques centaines de mètres plus loin. Ces câbles, qui permettent de contrôler les installations ferroviaires dans la région, ont brûlé et ont été mis hors d'usage. (sda/ats)

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