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Suisse: la canicule a fait 4% de morts en plus chez les seniors

La canicule a fait 4% de morts en plus chez les seniors en Suisse

Der Untersee bei tiefem Pegelstand, aufgenommen am Samstag, 13. August 2022, in Triboltingen. Der Pegel liegt bei 394,80 Metern ueber Meer und ist damit Anfang August so tief wie noch nie seit Beginn ...
Les seniors ont particulièrement souffert des vagues de chaleur estivales.Image: KEYSTONE
Le Conseil fédéral a indiqué lundi que les vagues de chaleur de l'été 2026 avaient entraîné environ 570 décès supplémentaires chez les seniors, soit une surmortalité de 4%.
21.09.2026, 21:0121.09.2026, 21:01

Les vagues de chaleur de l'été ont entraîné environ 570 décès supplémentaires chez les plus de 65 ans par rapport à la moyenne pluriannuelle en Suisse, a indiqué lundi le Conseil fédéral à l'heure des questions au parlement.

Selon le suivi de la mortalité de l'Office fédéral de la statistique, une surmortalité a été constatée entre mi-juin et fin août, principalement dans la tranche d'âge des aînés, relève le Conseil fédéral dans sa réponse écrite. Les quelque 570 décès supplémentaires chez les plus de 65 ans correspondent à une augmentation de la mortalité de 4%. Chez les moins de 65 ans, le nombre extrapolé de décès supplémentaires s'élevait à environ 40, soit 2,4%.

Juin et août particulièrement mortels

Selon le Conseil fédéral, deux périodes de surmortalité ont été particulièrement marquantes: fin juin, la mortalité était supérieure d’environ 15% à la valeur attendue pour cette période de l'année, et début août, d'environ 13%. Il faut toutefois tenir compte du fait que les années de référence comportaient déjà plusieurs vagues de chaleur.

Le Conseil fédéral répondait à une question de Gabriela Suter (PS/AG). Il précise qu'un plan d'action visant à adapter la Suisse au changement climatique sera adopté encore cette année. (btr/ats)

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