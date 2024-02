Une panne dans les magasins Coop perturbe le paiement sans espèces

Une panne a rendu impossible le paiement sans espèces dans des magasins Coop de toute la Suisse. Plusieurs succursales du grand distributeur ont été touchées jeudi soir dans toutes les régions du pays. Sont concernés les paiements par carte et via Twint.

La surface cultivée en bio augmente d'année en année. La Suisse fait certes toujours partie des leaders en termes de part de marché, mais elle peut encore faire mieux comparé à certains pays européens.

Le monde de l'agriculture bio n'a presque plus de secrets pour Helga Willer. Depuis 25 ans, elle collecte des chiffres globaux sur l'agriculture biologique – et tient un registre des surfaces cultivées, de la consommation par habitant et des parts de marché. Lorsqu'elle a publié en 2000, avec d'autres chercheurs, le premier rapport sur le «Monde de l'agriculture biologique», la production bio était encore presque insignifiante à l'échelle de nombreux pays. Depuis, la surface cultivée en bio a explosé.