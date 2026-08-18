Crans-Montana: un nouvel élu inculpé

Thibault Beytrison, responsable de la Sécurité de Crans-Montana de 2017 à 2020, devient le seizième prévenu dans l'enquête sur l'incendie du Constellation, survenu le 1er janvier, révèle mardi la RTS. Il sera entendu par les procureures le 29 septembre.

Plus de «Suisse»

Le Ministère public valaisan a ajouté un seizième nom à la liste des personnes poursuivies dans l'affaire du Constellation à Crans-Montana: Thibault Beytrison, ex-chef du Centre de Secours Incendie de la commune (2008-2014) puis responsable politique de la Sécurité (2017-2020). Selon les informations du pôle enquête de la RTS, sa mise en cause n'est pas une surprise, ses deux successeurs à ce poste (Kevin Barras et Patrick Clivaz) étant déjà inculpés.

Il sera entendu le 29 septembre, notamment sur les lacunes dans les contrôles de sécurité des établissements publics et le manque de moyens pour les effectuer. Au total, sept élus ou ex-élus et sept employés communaux sont désormais poursuivis pour homicide, incendie et lésions corporelles graves par négligence.

Nouvelle audition pour les Moretti

Toujours selon la RTS, Jacques et Jessica Moretti, patrons du Constellation, seront à nouveau confrontés aux deux procureures fin octobre et début décembre, après une première audition le 5 juin. (svp)