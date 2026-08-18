assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: un nouvel élu inculpé

Crans-Montana: un nouvel élu inculpé

Thibault Beytrison, responsable de la Sécurité de Crans-Montana de 2017 à 2020, devient le seizième prévenu dans l'enquête sur l'incendie du Constellation, survenu le 1er janvier, révèle mardi la RTS. Il sera entendu par les procureures le 29 septembre.
18.08.2026, 07:4018.08.2026, 07:40

Le Ministère public valaisan a ajouté un seizième nom à la liste des personnes poursuivies dans l'affaire du Constellation à Crans-Montana: Thibault Beytrison, ex-chef du Centre de Secours Incendie de la commune (2008-2014) puis responsable politique de la Sécurité (2017-2020). Selon les informations du pôle enquête de la RTS, sa mise en cause n'est pas une surprise, ses deux successeurs à ce poste (Kevin Barras et Patrick Clivaz) étant déjà inculpés.

Il sera entendu le 29 septembre, notamment sur les lacunes dans les contrôles de sécurité des établissements publics et le manque de moyens pour les effectuer. Au total, sept élus ou ex-élus et sept employés communaux sont désormais poursuivis pour homicide, incendie et lésions corporelles graves par négligence.

Son frère meurt à Crans-Montana, la justice ne la reconnaît pas comme proche

Nouvelle audition pour les Moretti

Toujours selon la RTS, Jacques et Jessica Moretti, patrons du Constellation, seront à nouveau confrontés aux deux procureures fin octobre et début décembre, après une première audition le 5 juin. (svp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La Suisse doit-elle interdire les réseaux sociaux aux ados? Votez!
La Suisse doit-elle interdire les réseaux sociaux aux adolescents? Alors que le débat s’invite dans les familles, les écoles et la politique, watson et l’Institut Demoscope veulent savoir ce qu’en pense la population. Participez à notre sondage représentatif.
C'est l'Australie qui a ouvert le bal. Fin 2025, Canberra interdisait les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. La France voulait lui emboîter le pas, mais cette mesure a été bloquée par le Conseil constitutionnel quelques jours avant son entrée en vigueur. La thématique est brûlante, discutée au sein des familles, dans les salles des profs des écoles, dans les préaux.
L’article