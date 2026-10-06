Il recrée les Alpes suisses dans Minecraft et c’est bluffant

Vidéo: watson

C’est bluffant

Un créateur du célèbre jeu vidéo a reproduit la topographie des Alpes suisses avec un rendu ultra-réaliste qui impressionne notamment par sa distance d’affichage.

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Depuis sa sortie en 2011, Minecraft n’est pas seulement devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps et une véritable usine à cash générant des centaines de millions de dollars par an. C’est également un bac à sable capable de produire des merveilles lorsque ses utilisateurs y consacrent leur temps et leur talent.

Dans Minecraft, le jeu consiste en un monde fait de cubes dans lequel il faut récolter des ressources, gérer sa barre de faim et de vie, fabriquer des outils et se défendre contre des monstres la nuit. Cependant, le jeu dispose également d'un mode créatif, dans lequel le joueur dispose de ressources illimitées, peut voler librement et ne subit aucun dégât, ce qui permet de construire des structures monumentales sans contraintes.

Et comme structure monumentale, un joueur de Minecraft en a fait des montagnes. Sur la plateforme Reddit, où les joueurs partagent leurs créations, l’utilisateur Amon6669 a présenté son projet de reproduire les Alpes suisses à l’échelle 1:1, chaque cube représentant un mètre.

Dans son mod, où le joueur est invité à voler pour admirer le paysage, la carte couvre environ 50 000 × 40 000 blocs de terrain réel et comprend les sites les plus célèbres des Alpes suisses, tels que le Cervin, l'Eiger et sa face nord, la Pointe Dufour, le Dom, le Mönch, la Jungfrau, le Jungfraujoch, le glacier d'Aletsch, la vallée de Lauterbrunnen et Grindelwald.

Patreon/Amon6669

Image: Patreon/Amon6669

Image: Patreon/Amon6669

Amon a utilisé les données LiDAR de l’Office fédéral de topographie pour obtenir un réalisme maximal. Avant de s’attaquer aux Alpes, il s’était fait la main en reproduisant l’Everest et le K2.

Pour y jouer, il va falloir faire de la place, puisque le mod pèse entre 117 et 132 Go selon les versions et les modules utilisés, ce qui nécessite un PC puissant avec beaucoup de RAM pour afficher la distance sur des kilomètres.

Créer une région existante dans Minecraft n’est pas nouveau. Une communauté tente même de reconstituer le monde entier dans le jeu vidéo depuis 2020. Ce projet communautaire colossal, appelé BuildTheEarth, vise à reconstruire la planète Terre à l’échelle. Plus de 160 000 participants y collaborent en divisant le travail par pays, via des serveurs Discord dédiés. Moins de 1 % du projet serait achevé à ce jour, en raison de son immensité.