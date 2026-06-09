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Zelda: Ocarina of Time va avoir droit à un remake sur Switch 2

Nintendo a annoncé mardi la sortie cette année d’une nouvelle version de The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Nintendo ramène un monument du jeu vidéo sur sa nouvelle console.image: youtube

Nintendo ressuscite l’un des plus grands jeux de tous les temps

Nintendo a annoncé le retour de l’un de ses jeux les plus emblématiques. Sorti en 1998 sur Nintendo 64 et souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux vidéo jamais créés, The Legend of Zelda: Ocarina of Time bénéficiera d’un remake complet sur la future Switch 2.
09.06.2026, 18:0209.06.2026, 18:02

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé mardi la sortie cette année d’une nouvelle version de The Legend of Zelda: Ocarina of Time pour sa console Nintendo Switch 2, lors d’un direct diffusé sur sa chaîne YouTube.

Sorti fin 1998 sur la console Nintendo 64, le jeu a marqué toute une génération de joueurs grâce à son univers en 3D particulièrement détaillé et à son système de visée permettant de verrouiller les ennemis pendant les combats, une mécanique devenue depuis un standard de l’industrie.

25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Comme dans la plupart des épisodes de la saga The Legend of Zelda, créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, le joueur incarne l’elfe en tunique verte Link, chargé d’affronter le seigneur du mal Ganondorf afin de sauver la princesse Zelda. L’originalité de cet épisode repose notamment sur son récit, qui alterne entre deux périodes de la vie du héros, durant son enfance puis à l’âge adulte.

Comme dans la plupart des épisodes de la saga The Legend of Zelda, créée en 1986 par Shigeru Miyamoto, le joueur incarne l’elfe en tunique verte Link, chargé d’affronter le seigneur du mal Ganondorf a ...
L’elfe en tunique verte Link, chargé d’affronter le seigneur du mal Ganondorf.image: youtube

Régulièrement cité parmi les meilleurs jeux vidéo de l’histoire par la presse spécialisée, Ocarina of Time occupe toujours la première place du classement des meilleurs jeux de tous les temps établi par Metacritic, avec une moyenne de 99 sur 100. Le jeu avait déjà bénéficié d’une première refonte graphique en 2011 sur la console portable Nintendo 3DS, avec une prise en charge de l’affichage en relief propre à la machine.

C'est toujours moche mais nettement plus fun

Très populaire, la série The Legend of Zelda s’est écoulée à plus de 140 millions d’exemplaires dans le monde. Son dernier épisode majeur, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lancé en 2023, est devenu le jeu le plus rapidement vendu de toute la franchise. Un film en prises de vue réelles inspiré de l’univers de Zelda est également attendu le 30 avril 2027.(mbr/afp)

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