Le président américain Donald Trump arrivé en Suisse

Trump est en Suisse. Keystone

L'arrivé de Trump

Donald Trump est arrivé en Suisse mercredi, avant de rejoindre Davos où il doit s’exprimer au Forum économique mondial en début d’après-midi.

Le président américain Donald Trump est arrivé en Suisse. Son avion Air Force One a atterri mercredi à 12h35 à l'aéroport de Zurich. Son voyage s'est poursuivi en hélicoptère à destination de Davos (GR), où il doit s'exprimer au Forum économique mondial (WEF).

Son arrivée 👇 Vidéo: watson

Donald Trump est descendu de son avion présidentiel sur le tarmac de Zurich-Kloten à 13h06, a-t-on pu deviner sur place. Il est ensuite monté directement dans son hélicoptère qui s'est envolé à 13h19, escorté par d'autres hélicoptères. Le président américain est attendu à Davos. Il doit prononcer un discours au WEF à partir de 14h30, selon l'horaire prévu.

La délégation suisse emmenée par le président de le Confédération Guy Parmelin et qui comprend aussi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis et la ministre des finances Karin Keller-Sutter doit l'accueillir dans la station grisonne.

Problèmes techniques à bord

Des ennuis techniques ont émaillé le voyage de Donald Trump de Washington à Zurich. Un «petit problème électrique» a été constaté à bord du grand avion présidentiel Air Force One.

L'appareil a fait demi-tour à l'aérodome militaire Joint Base Andrews, avait indiqué la porte-parole du président américain. La délégation présidentielle en est redescendue avant de monter dans un avion Air Force One plus petit, un Boeing 757 qui l'a finalement emmenée en Suisse. (jah/ats)