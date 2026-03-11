L'hiver et la neige vont faire leur retour en Suisse romande
L’hiver n’a peut-être pas dit son dernier mot. Selon le blog de MétéoSuisse, un refroidissement de l’air accompagné de précipitations pourrait faire baisser la limite pluie-neige ces prochains jours en Suisse romande.
Deux éléments favorisent ce scénario: l’absence de vent de sud-ouest en plaine et la présence d’air suffisamment froid en altitude. Ces conditions peuvent permettre la mise en place d’un phénomène appelé isothermie, où les précipitations refroidissent progressivement toute la colonne d’air. Dans ce cas, la neige peut tomber à des altitudes plus basses que prévu.
Mais pour que ce mécanisme fonctionne, les précipitations doivent être suffisamment durables et intenses. Or, selon les prévisions actuelles citées sur le blog de MétéoSuisse, ce ne serait pas le cas. Les précipitations attendues semblent trop faibles pour refroidir l’air jusqu’en plaine. Mais plus en altitude...
Voici où il va faire 0°C
Les modèles météorologiques illustrent toutefois une baisse rapide de l’altitude du zéro degré au moment de l’arrivée des premières précipitations. Dans la région de Mathod, près d’Yverdon-les-Bains, la limite du 0°C pourrait se stabiliser autour de 900 mètres, tandis que la limite pluie-neige se situerait entre 600 et 700 mètres.
Les précipitations prévues resteraient modestes, avec des intensités d’environ 0,5 millimètre par heure. MétéoSuisse commente:
Les régions situées en moyenne montagne pourraient donc connaître un épisode hivernal, tandis que la neige en plaine reste, pour l’instant, peu probable.
MétéoSuisse conclut:
(jah)