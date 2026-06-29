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Crans-Montana: une maman licenciée alors que son fils se bat pour sa vie

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Hommage aux victimes de Crans-Montana.Keystone

Licenciée après que son fils a été gravement brûlé au Constellation

Son fils de 18 ans, brûlé à 60% dans l'incendie du Constellation, était entre la vie et la mort dans un hôpital allemand. C'est à ce moment-là que l'employeur de cette maman de Lutry a choisi de mettre fin à son contrat, par téléphone.
29.06.2026, 11:5129.06.2026, 11:51

Alors que son fils de 18 ans, brûlé à 60%, luttait pour survivre dans un hôpital allemand, cette maman de Lutry a reçu un coup de fil de son employeur. Il mettait fin à son contrat. Sans préavis. Sans égard.

C'est le témoignage poignant que cette habitante de la région lausannoise a accepté de livrer, sous couvert d'anonymat pour Le Matin Dimanche. Elle ne cherche pas à accabler son employeur, mais à sensibiliser. «Je veux que d'autres employeurs soient sensibilisés à ce que vivent les familles touchées par cet événement. Peut-être que cela les dissuadera de licencier des parents de victimes.»

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Son fils faisait partie d'un groupe de douze jeunes présents ce soir-là au Constellation. Six d'entre eux sont décédés, dont son meilleur ami. Lui a survécu, brûlé de la tête aux genoux, après un mois dans le coma et quatre mois de soins dans un centre pour grands brûlés à Halle, en Allemagne. Le père confie:

«On ne savait toujours pas s'il allait survivre»

Le coup de fil du licenciement est arrivé en avril, une semaine avant le rapatriement du jeune homme en Suisse.

«Mon employeur m'a demandé de ses nouvelles puis m'a dit que mon contrat allait prendre fin au 30 juin. Quand j'ai raccroché, je me suis effondrée.»
La maman de la victime du Constellation.

Contraste avec l'employeur du père

Un contraste saisissant avec l'attitude de l'employeur du père, qui a non seulement doublé une cagnotte réunie par ses collègues, mais refusé son retour à temps plein, lui demandant de prendre le temps nécessaire.

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Rapatrié fin avril au Chuv à Lausanne, le jeune homme est aujourd'hui sorti d'affaire. Il marche, parle et devrait bientôt rejoindre le centre de rééducation de la Suva à Sion. Mais rien ne sera comme avant. Le père dit:

«Il faut que justice soit faite, que les responsables soient nommés et qu'ils paient»

Sans haine. Avec la ferme conviction que la procédure ne doit pas s'éterniser, «afin que les victimes et leurs proches puissent avancer dans leur reconstruction». (svp)

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Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
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Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
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