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Accident: un motard grièvement blessé sur l'A16 dans le Jura bernois

Un motocycliste grièvement blessé après une chute dans le Jura bernois

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsu ...
La police cantonale bernoise a dû intervenir pour un nouvel accident sur l'autoroute A16 (photo prétexte).Image: KEYSTONE
Un motard a été grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche en chutant sur l'autoroute A16 entre Bienne le Jura bernois. Il a été héliporté.
16.08.2026, 14:3916.08.2026, 14:39

Un motocycliste a été grièvement blessé dans un accident survenu samedi peu avant minuit sur l’A16 à Péry-La Heutte (BE), peu avant le tunnel de Rondchâtel. Il a dû être héliporté à l’hôpital par la Rega.

Le motocycliste circulait de Bienne en direction du Jura bernois lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche, pour une raison encore indéterminée. Il a alors percuté un mur situé à droite de la chaussée, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

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Grièvement blessé, le motard a reçu les premiers soins de personnes présentes sur les lieux avant l’arrivée des secours. Il a ensuite été héliporté à l’hôpital par la Rega.

Des bouchons dans la nuit

L’A16 a dû être entièrement fermée durant plusieurs heures entre Frinvillier et la sortie de la zone industrielle de Rondchâtel pour permettre les opérations de secours et de dépannage ainsi que les constatations.

La fermeture a provoqué d’importants ralentissements et des bouchons en provenance de Bienne. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. (btr/ats)

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