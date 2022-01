85 kg de cocaïne ont été interceptés à l'aéroport de Zurich en 2021

L'an dernier, la police a saisi au total 85 kilos de cocaïne, 15 kilos d'héroïne et 134 kilos de khat à l'aéroport de Zurich.

Quatorze femmes et 21 hommes âgés de 22 à 78 ans ont été arrêtés pour trafic de drogues.

Des petites quantités d'autres stupéfiants illégaux ont également été saisies chez les voyageurs, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise. Un an plus tôt, les agents avaient saisi 1600 kilos de khat, 83 kilos de produits issus du cannabis, 42 kilos de cocaïne, un kilo d'héroïne et 8000 comprimés d'amphétamine.

Les 35 personnes arrêtées en 2021 étaient pour la plupart originaires d'Europe, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Les drogues provenaient d'Entebbe (Ouganda), Punta Cana (République dominicaine), Johannesburg (Afrique du Sud), Tel Aviv (Israël), Nairobi (Kenya), Barcelone et Jerez de la Frontera (Espagne), ainsi que Rio de Janeiro et Sao Paulo (Brésil).

Lors d'autres contrôles, la police a vérifié l'origine de 14 millions de francs en espèces et de 60 kilos d'or. Elle a procédé à plusieurs saisies et enquêtes, notamment pour blanchiment d'argent. (ats/chl)