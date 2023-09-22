Ce célèbre chocolatier suisse est accusé d'avoir battu des élèves

Un documentaire accablant diffusé par la télévision alémanique révèle comment l'établissement fondé par Jürg Läderach a créé une «théologie de la peur».

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Des élèves d'une école privée fondée en 1995 par une communauté évangélique à Kaltbrunn (SG) ont été battus systématiquement, révèle la SRF. Prédicateur de l'église libre, le chocolatier au succès international Jürg Läderach a créé et chapeauté cet établissement.

Un documentaire diffusé jeudi soir par la télévision alémanique après un travail d'enquête de deux ans pointe du doigt la «Christliche Schule Linth» (Ecole chrétienne Linth), appelée «Domino Servite» (Servez le seigneur) au moment de sa création. D'anciens élèves y témoignent des coups de ceinture qu'ils ont reçus, de la violence psychique qu'ils ont subie et de l'exclusion dont ils ont été victimes après un cas de viol entre adolescents.

Un rapport d'enquête externe mandaté par l'école il y a deux ans, suite aux premiers travaux de recherche de SRF, a confirmé le comportement fautif d'anciens enseignants et de membres de la communauté religieuse. Il y est question de ‹coups en tous genres›.

Dénonciation, manipulation et menace

Le rapport décrit une «théologie de la peur», une «culture de la dénonciation, de la manipulation, de la menace» ainsi que des pratiques d'interrogatoires et des confessions sous pression. Dans le cadre du documentaire, le département cantonal st-gallois de l'éducation a indiqué à SRF vouloir mandater lui-même un rapport d'enquête.

Contacté vendredi par l'ATS, le département dit s'interroger «si une telle démarche est encore possible». Pour ce faire, les autorités cantonales doivent contacter les victimes présumées. Or, les «détenteurs des données concernées» refusent de leur en transmettre les coordonnées. Le canton va donc évaluer la marche à suivre, indique-t-il.

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Le chocolatier lui-même accusé de violences

Dans le documentaire de SRF, Jürg Läderach est accusé lui-même d'avoir battu des enfants. Interrogé par l'ATS, il assure n'avoir jamais battu d'enfants ni d'adolescents et récuse toute maltraitance. La discrimination, la violence et les abus ne sont pas compatibles avec sa foi chrétienne, souligne-t-il.

Après la sortie du rapport externe, le principal intéressé s'est excusé auprès des victimes pour ce qu'elles ont subi au sein de l'école privée. Il disait regretter, pendant trop longtemps, de ne pas avoir détecté ce qui s'y passait. En janvier 2022, son école a présenté un plan de mesures visant à éviter ce genre d'abus à l'avenir.

En lien avec une secte sud-africaine

Jürg Läderach a acquis, en 1995, les locaux concernés à Kaltbrunn. Il y a créé un univers évangélique à part, composé d'une église libre, d'une école privée et d'un internat. Ses enfants y ont aussi été éduqués.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

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Urgences médicales au 144

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Dans un premier temps, l'école était une franchise de la mission sud-africaine «Kwasizabantu», considérée comme une secte par les spécialistes. Depuis 2019, la communauté est indépendante et se nomme «Communauté évangélique de Hof Oberkirch».

Läderach au coeur de plusieurs polémiques

En 2020, la compagnie aérienne Swiss a cessé sa collaboration avec l'entreprise de chocolaterie Läderach. Cette décision est intervenue après des révélations du magazine Beobachter, selon lesquelles Jürg Läderach, alors président du conseil d'administration, et son fils, l'actuel patron Johannes Läderach, étaient membres du comité de la «Marche pour la vie», mouvement opposé à l'avortement et au mariage des couples de même sexe. *

L'entreprise familiale à renommée internationale est dirigée depuis 2018 et présidée depuis 2021 par Johannes Läderach. Ses frères David et Elias siègent au conseil d'administration. La chocolaterie est en main familiale depuis trois générations.

Läderach fait partie des sponsors du Zurich Film Festival. Ce dernier déclare à l'ATS qu'il «assume» ce partenariat. Selon lui, le changement de génération au sein de l'équipe dirigeante de Läderach a apporté des valeurs de tolérance et de diversité dans l'entreprise. Les nouveaux dirigeants «se sont distanciés du passé», estime le ZFF. (mat/ats)