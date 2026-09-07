110 employés de la Poste vont avoir une très mauvaise surprise

La Poste veut réduire ses frais de personnel d’ici fin 2027. Jusqu’à 110 licenciements pourraient toucher les fonctions administratives, de management et support.

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La Poste a annoncé lundi une réduction de ses coûts d'ici fin 2027, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 110 licenciements. Le géant jaune justifie ces mesures d'économies par la nécessité d’assurer son autonomie financière à long terme.

La Poste explique ces mesures par la basse du volume des lettres et des transactions au guichet. La croissance dans de nouveaux secteurs d’activité et les mesures tarifaires ne parviennent pas encore à compenser la baisse des produits, écrit le géant jaune dans un communiqué.

La Poste continue donc de réduire ses coûts. Elle prévoit de diminuer ses frais de personnel dans les fonctions de management et de support. Cela pourrait entraîner jusqu’à 110 licenciements dans les «fonctions administratives classiques». En revanche, le personnel d'exploitation par exemple dans la distribution du courrier ou dans les filiales n'est pas concerné. (jah/ats)