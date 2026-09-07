Le discounter Action est originaire des Pays-Bas. symbolBild: keystone

Le discounter Action ouvre déjà son 20e magasin en Suisse

Après un an et quelques mois sur le territoire helvétique, le discounter voit déjà sa vingtième filiale ouvrir en Suisse.

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Le discounter néerlandais non alimentaire Action, connu pour ses prix bas, poursuit son expansion en Suisse à un rythme soutenu. Dans quelques jours, il ouvrira sa 20e filiale dans le pays.

Celle-ci se trouve dans le canton d’Uri, a annoncé l’entreprise lundi. Le magasin, d’une superficie d’un peu plus de 900 mètres carrés, ouvrira ses portes le 17 septembre dans le centre commercial Tellpark. Quatorze personnes ont été engagées pour ce site.

Action n’est présent en Suisse que depuis un an et demi. Sa première enseigne avait alors ouvert à Bachenbülach (ZH). Depuis, Action s’est implanté dans toutes les régions de Suisse. Notamment en Romandie avec ses magasins d'Etoy, Granges-Paccot, Martigny, Matran, Monthey, Sion-Uvrier et Villeneuve.

Fin 2025, l’entreprise comptait huit magasins dans le pays. Depuis, son réseau a plus que doublé pour atteindre 20 filiales. Action n’a jusqu’ici communiqué aucun objectif précis concernant la poursuite de son expansion en Suisse. A l’échelle européenne, le réseau d’Action compte plus de 3400 magasins répartis dans quinze pays. (sda/awp/hun)