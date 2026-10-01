De 56 à 140 francs: l’entrée folle d’Infomaniak en Bourse

L’entreprise genevoise a fait jeudi ses premiers pas à la Bourse suisse. Son action n’a pas tardé à connaître une matinée particulièrement mouvementée.

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La direction Infomaniak a fait sonner la cloche de la Bourse suisse jeudi à Zurich, marquant les premiers pas sur SIX de l'hébergeur et fournisseur de services informatiques. Le tintement devrait résonner au-delà des frontières helvétiques pour l'entreprise genevoise aux ambitions de croissance en Europe.

Avec un cours à 56 francs à l'ouverture, monté jusqu'à 140 francs, pour finalement osciller autour des 75 francs à la mi-journée, la valorisation dépassait largement la «fairness opinion» indiquée dans le prospectus détaillant la prise de contrôle inversée (RTO) par Perrot Duval, opération par laquelle la société genevoise est entrée en Bourse.

L'équipe d'Infomaniak. Keystone

«Nous sommes au-delà des 260 millions de francs de valorisation de l'entreprise (cours d'ouverture), un chiffre supérieur à la fourchette prévue, c'est une belle entrée. C'est toutefois désormais au marché de déterminer la suite de notre trajectoire en Bourse. Nous allons observer et rester concentrer sur nos priorités», indique à AWP Marc Oehler, directeur général (CEO) d'Infomaniak.



A la question de savoir à quel volume d'échange il faut s'attendre au cours des prochains jours, Eric Babecoff, responsable des relations avec les investisseurs s'est montré prudent:

«Le marché doit digérer les informations. Ces questions trouveront leurs réponses dans quelques semaines»

Actionnaire majoritaire de l'entreprise, le fondateur Boris Siegenthaler doit respecter une période de blocage de 12 mois pour la cession de 80% de ses actions, tandis que 20% peuvent être déjà vendue selon les besoins de liquidités de l'entreprise.

Boris Siegenthaler. Image: KEYSTONE

La fusion inversée a permis un processus facilité et accéléré par rapport à une IPO classique, mais l'idée d'entrer en Bourse était sur la table depuis un long moment, pour accéder à de nouveaux capitaux, assurer la croissance à long terme de l'entreprise et devenir un employeur plus attrayant avec des plans de rétribution en actions pour les collaborateurs. «L'IPO faisait également partie des différentes options étudiées pour faire participer nos clients à notre succès», a expliqué le CEO.

Les particuliers figurent d'ailleurs parmi les trois catégories d'investisseurs sur le titre, aux côtés des banques et gérants de fortune ainsi que des fonds de pension étatiques et privés. «Notre titre est une opportunité d'investissement quasiment unique en Suisse et même en Europe, avec une exposition à la tech, tout en étant aligné avec les critères des investisseurs institutionnels en matière de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance», avance le CEO.

Expansion en Suisse et en Europe

Une nouvelle phase d'expansion s'ouvre pour l'entreprise. Selon le CEO:

«Avec l'entrée en Bourse, nous avons renforcé notre rayonnement en Suisse alémanique, mais également dans nos marchés européens clés comme la France. Nous sommes reconnus comme une grande entreprise et cela se fait déjà sentir sur la demande.»

Si tous les segments d'activité d'Infomaniak sont en croissance, le marché du cloud souverain revêt une importance stratégique en Europe, alors que les évolutions géopolitiques et réglementaires ont fait prendre conscience de l'importance de la problématique pour les gouvernements. En effet, le marché mondial du cloud souverain pourrait atteindre 694 milliards de dollars en 2033, contre 118 milliards en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 24,1%, contre 11% pour le cloud classique.

L'entreprise compte des projets d'expansion en Suisse et investira pour ses futurs clients:

«Notre prochain centre de données sera en Suisse, mais il n'est pas exclu d'en construire à l'étranger, par exemple en France, qui est un important marché.»

En 2025, le chiffre d'affaires net des biens et services s'est élevé à 54,2 millions, soit une hausse de 13,8% par rapport à l'année précédente, pour un Ebitda de 19,9 millions en hausse de 14,2% sur un an.

A la question de savoir si l'engouement pour les IPO de sociétés technologiques dans le contexte de la vague IA était favorable, Oehler insiste: «Nos services sont ancrés dans l'économie réelle et font fonctionner les entreprises, nous sommes loin des questionnements que soulève l'IA».

Vers 11h55, le titre Infomaniak se négociait à 75 francs, portant la valorisation à plus de 350 millions de francs. Le SPI reculait de son côté de 1,06%. (jah/awp/ats)