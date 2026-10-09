Ricardo a détecté une activité suspecte sur ses serveurs le 7 octobre (image d'illustration). Image: montage watson.

Grosse fuite de données chez Ricardo



Près de 890 000 comptes Ricardo ont été touchés par un piratage de données personnelles. Les adresses e-mail et les mots de passe n’auraient toutefois pas été compromis.

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Les données personnelles de près de 890 000 comptes Ricardo ont été dérobées lors d’une cyberattaque. Les noms, adresses postales et numéros de téléphone sont concernés, mais les adresses e-mail et les mots de passe n’auraient, eux, pas été compromis.



Ricardo a détecté une activité suspecte sur ses serveurs le 7 octobre, et a aussitôt colmaté la faille de sécurité, a annoncé vendredi sa maison mère, SMG Swiss Marketplace Group. Pour les comptes professionnels: malheureusement, les noms des entreprises figurent également parmi les données dérobées.



La société indique qu’elle informera directement les utilisateurs concernés de l’incident et des mesures de précaution à prendre.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a déjà été averti. SMG prévoit également de déposer une plainte pénale et de signaler l’incident à l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). (hkl/awp/ats/dag)



Développement suit...