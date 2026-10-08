La Suisse a près de deux points de plus que les Etats-Unis au Global Capitalism Index. Image: montage watson

La Suisse est le pays le plus capitaliste au monde

Un nouvel indice, créé par des universitaires américains, classe les Etats selon la force de leur système capitaliste national. La Suisse se démarque.

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Selon le nouveau Global Capitalism Index, la Suisse est le pays le plus capitaliste au monde. Elle occupe la première place sur 161 économies étudiées, devant les Etats-Unis (2e), Hong Kong (3e), le Canada (4e) et Singapour (5e).

Le classement réserve quelques surprises. Le Danemark arrive en 7e position, la Suède en 9e et la Norvège en 10e, malgré leur fiscalité élevée et l'importance de leurs dépenses publiques. Le Royaume-Uni occupe la 12e place.

A l'autre extrémité, le Venezuela ferme la marche avec seulement 8,9 points. Le pays se classe derrière la Libye, le Tchad et la Mauritanie, notamment en raison de la faiblesse des droits de propriété, des nationalisations et des restrictions imposées aux entreprises.

Pour établir leur classement, les chercheurs ne se contentent pas de mesurer la taille de l'Etat ou le niveau de fiscalité. Ils évaluent également la protection de la propriété privée, la liberté d'investissement, la concurrence, le développement des marchés financiers et la facilité de créer une entreprise. Scott Miller, professeur à l'Université de Virginie et coauteur de l'indice, explique à BFMTV:

«L'Etat peut entraver, et entrave effectivement, le bon fonctionnement des systèmes capitalistes mais l'idée selon laquelle le capitalisme serait simplement l'absence d'institutions est un mythe.»

Scott Miller, professeur à l'Université de Virginie, cité par BFMTV

Selon lui, des institutions solides sont indispensables au fonctionnement du capitalisme, notamment pour protéger les droits de propriété et garantir une concurrence équitable. Cette définition explique pourquoi les pays nordiques figurent parmi les mieux classés, malgré des fiscalités très importantes et de gros investissements publics, notamment dans la santé ou les assurances sociales. Scott Miller souligne:

«Les Américains perçoivent souvent des pays comme le Danemark comme socialistes. Le capitalisme se manifeste différemment au Danemark, en Suisse ou aux Etats-Unis, mais on affirme pour autant que ces pays ne sont pas moins capitalistes.»

Le Global Capitalism Index, c'est quoi? Elaboré par le Democracy & Capitalism Lab de l'université de Virginie, l'indice mondial du capitalisme est un outil d'évaluation du capitalisme composé de huit sous-indices portant sur 170 pays, de 2009 à 2025:



- Droits de propriété,

- Politique de soutien au marché,

- Concurrence sur le marché,

- Développement des marchés de capitaux,

- Système bancaire,

- Nouvelles entreprises,

- Ouverture du marché du travail,

- Libre circulation des biens et des capitaux​

Le Global Capitalism Index, nouveau classement des économies

Bien que l'indice soit nouveau, ses auteurs ont reconstitué son évolution depuis 2009. Cette analyse révèle notamment une évolution de la place de la Suisse et un recul spectaculaire de l'Allemagne par rapport à la France, comme le pointe BFMTV.

En 2018, l'Allemagne affichait encore 94,9 points, contre 85,7 pour la France. Depuis, l'écart s'est inversé, principalement en raison du recul allemand plutôt que d'une progression française.

Les chercheurs apportent toutefois une précision importante: les scores sont calculés relativement aux performances des autres pays et «normalisés» chaque année. Une baisse ne signifie donc pas nécessairement qu'un pays est devenu moins capitaliste en valeur absolue, mais qu'il a perdu du terrain par rapport aux autres économies.

Le classement montre ainsi qu'un capitalisme développé peut parfaitement coexister avec un Etat social important. Et selon cette méthode de calcul et les auteurs de l'étude, c'est la Suisse qui offrirait aujourd'hui le meilleur exemple de ce système économique. (hun)