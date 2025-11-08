en partie ensoleillé
Cette ministre suisse se fâche avec son parti à cause de l'UE

La nomination au poste de directeur g
Pour la ministre genevoise de l'économie Delphine Bachmann, la position nuancée de son parti, le Centre, sur les accords bilatéraux Suisse-UE est «une erreur stratégique».
08.11.2025, 13:3908.11.2025, 13:39

Elle plaide pour un soutien en faveur de ces accords «nécessaires pour Genève, deuxième canton exportateur».

«La prise de position 'oui, mais' ne représente pas la majorité de l’opinion du parti, et on a besoin d’avoir un message fort pour gagner»

Déclare Delphine Bachmann dans un entretien publié samedi dans le Temps. Si le Centre soutient ces accords sur le fond, il demande des améliorations ciblées de politique intérieure en matière d'immigration et de contrôle démocratique.

Blocher assure que l'accord avec l'UE est «pire» que le contrat du F-35

Le président du parti Philipp Matthias Bregy avait déclaré dans les médias que cet accord ne l'emballait pas, mais qu'il était essentiel de maintenir des relations avec l'UE qui reposent sur des règles claires. Des nuances qui ne plaisent pas à Delphine Bachmann. «Avoir un discours hésitant ne nous aidera pas à faire campagne», a-t-elle souligné.

«Genève a besoin de main-d’œuvre»

La conseillère d'Etat estime que les cantons ont aussi leur mot à dire. «En particulier un canton comme Genève dont la prospérité s’est construite sur la relation avec ses partenaires extérieurs», souligne-t-elle. Et de rappeler que «Genève a besoin de main-d’œuvre», en insistant sur la croissance qui fait la prospérité et la réussite de la Suisse.

L'Europe se réarme de manière anarchique et cela a des conséquences

La cheffe du Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE) estime que son parti devrait se positionner rapidement par le biais d'une assemblée des délégués, comme l'ont déjà fait d'autres partis, à l'instar du PLR. «L’économie a besoin de réponses maintenant. On doit lui envoyer un message fort et rassurant: en Suisse, le cadre est stable et va le rester», insiste Mme Bachmann.

(sda/ats)

