Manif', actions et revendications: pour ne rien manquer de ce 1ᵉʳ mai

Pourquoi les accidents de travail explosent chez les femmes en Suisse

En diminution chez les hommes, les accidents de travail augmentent chez les femmes en Suisse. En cause, un système de prévention conçu en fonction des tâches et du corps des hommes et qui, de ce fait, invisibilise les risques pesant sur les travailleuses. Ces dernières sont ainsi plus vulnérables à certains types de sinistres, moins reconnus.

Au cours des dernières décennies, les accidents du travail sont devenus de moins en moins nombreux en Suisse. L'Office fédéral de la statistique (OFS) en comptait quelque 358 000 en 1990, contre environ 278 000 en 2019. Bien que ponctuée de quelques fluctuations, la tendance générale est clairement à la baisse.