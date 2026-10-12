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El Niño a des conséquences inédites sur l'océan Pacifique

October 7, 2026, Dana Point, California, USA: View looking north along beach road, the PCH and Capistrano Beach. Orange County declared a countywide state of emergency in September 2026 due to severe ...
La température de l'océan Pacifique dépasse les pics de précédents épisodes El Niño très puissants (image d'archives).Image: www.imago-images.de

El Niño a des conséquences inédites sur l'océan Pacifique

L'océan Pacifique n'a jamais été aussi chaud pour un mois de septembre. Il a ainsi a atteint les 29,70°C, un record absolu.
12.10.2026, 07:4912.10.2026, 07:49

Le phénomène météorologique El Niño d'une «intensité exceptionnelle» a entraîné le réchauffement d'une partie du Pacifique à des niveaux inédits en septembre, indique lundi l'observatoire européen Copernicus.

La température des mers – hors zones polaires – a atteint 21,05°C en septembre dans le monde, au plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois, surpassant le précédent record mensuel de septembre 2023 (20,92°C).

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La chaleur à la surface de la mer dans la «région Niño 3.4», une zone de référence dans le Pacifique, a atteint un record absolu à 29,70°C en septembre. Cela dépasse les pics de précédents épisodes El Niño très puissants en 1982/1983, 1997/1998 et 2015/2016, soulignant selon les experts «l'intensité exceptionnelle de l'actuel El Niño». (jzs/ats/afp)

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