El Niño a des conséquences inédites sur l'océan Pacifique
Le phénomène météorologique El Niño d'une «intensité exceptionnelle» a entraîné le réchauffement d'une partie du Pacifique à des niveaux inédits en septembre, indique lundi l'observatoire européen Copernicus.
La température des mers – hors zones polaires – a atteint 21,05°C en septembre dans le monde, au plus haut niveau jamais enregistré pour ce mois, surpassant le précédent record mensuel de septembre 2023 (20,92°C).
La chaleur à la surface de la mer dans la «région Niño 3.4», une zone de référence dans le Pacifique, a atteint un record absolu à 29,70°C en septembre. Cela dépasse les pics de précédents épisodes El Niño très puissants en 1982/1983, 1997/1998 et 2015/2016, soulignant selon les experts «l'intensité exceptionnelle de l'actuel El Niño». (jzs/ats/afp)