Un chauffard venu des Etats-Unis fonçait à 251 km/h près de Fribourg

Un automobiliste de 23 ans a été flashé à 251 km/h sur l'A12 dans le canton de Fribourg. La police l'a intercepté et arrêté.

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Image: KEYSTONE

Un automobiliste de 23 ans, domicilié aux Etats-Unis, a été mesuré mercredi peu avant 5h à une vitesse nette de 251 km/h sur l’A12 à la hauteur de Bösingen (FR). Le véhicule a été intercepté par la Police cantonale et séquestré. Le conducteur a été placé en arrestation provisoire.

L'individu sera dénoncé au Ministère public, a fait savoir vendredi la police. Le tronçon sur lequel il a commis son délit de chauffard était limité à 120 km/h. Le véhicule, flashé en Singine, près de Guin, a été arrêté à la hauteur de Vaulruz, en Gruyère, précise le communiqué.



Le conducteur a été placé en arrestation provisoire en vue de son audition. Une interdiction de conduire lui a été notifiée. Avisé des faits, le procureur a ordonné le versement d’un dépôt d’amende. Le véhicule sera restitué à la société de location au terme de la procédure. (sda/ats)