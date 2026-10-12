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A cinq ans, elle reçoit 2000 francs d'amende pour son kart

A 5 ans, cette Suissesse reçoit 2000 francs d'amende pour son kart

Emily n'a que 5 ans et passionne des centaines de milliers de personnes sur Instagram. Mais après une course en Italie, la fédération suisse de sport automobile sévit. Ses parents vont devoir mettre la main au portefeuille.
12.10.2026, 14:5812.10.2026, 14:58

Emily n'a que 5 ans, mais elle est déjà considérée comme un petit prodige du karting. Sur Instagram, 288 000 personnes suivent les entraînements et les courses de cette jeune Suissesse.

Mais l'une de ces courses lui vaut aujourd'hui des ennuis, comme le rapporte 20 Minuten. En mai, Emily a participé à une épreuve sur le circuit South Garda Karting, dans le nord de l'Italie. Or, selon la fédération suisse de sport automobile, elle ne disposait pas de la licence nécessaire. La fillette ne possédait qu'une licence d'entraînement de catégorie Puffo, qui interdit expressément toute participation à des courses.

Emily a participé à une épreuve sur le circuit South Garda Karting
Emily (5 ans) est assise dans un kart depuis l'âge de trois ans.Image: dr

La fédération prononce une suspension et une amende

Son kart était par ailleurs plus puissant que ce qu'autorise le règlement. La commission de discipline de la fédération écrit à ce sujet:

«Le non-respect des prescriptions techniques de la catégorie Puffo représentait un risque particulièrement élevé pour l'enfant. Emily a ainsi enfreint plusieurs dispositions en vigueur d'Auto Sport Suisse (ASS).»

Bien que la commission estime que la responsabilité incombe aux parents, compte tenu du jeune âge d'Emily, c'est bien la fillette qui est sanctionnée. Sa licence lui est retirée avec effet immédiat. S'y ajoutent une amende de 2000 francs et des frais de procédure de 1500 francs.

Emily a participé à une épreuve sur le circuit South Garda Karting
La jeune fille rêve de piloter un jour en Formule 1.Image: dr

Markus, le père d'Emily, dénonce une différence de traitement de la part de la fédération. Il affirme à 20 Minuten que deux autres enfants avaient participé à la course en Italie sans licence. Ceux-ci n'auraient subi aucune conséquence, précisément parce qu'ils ne possédaient pas de licence.

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Priorité à l'entraînement

Le père ne souhaite toutefois pas que les autres enfants soient également sanctionnés:

«Je me demande plutôt pourquoi des mesures aussi sévères ont été prises dans notre cas, alors que des situations comparables semblent manifestement être traitées différemment.»
Le papa d'Emily à 20 Minuten.

Cet habitant de Suisse centrale nourrit peu d'espoir de voir la suspension levée. «Maintenant, elle va simplement s'entraîner pendant un an et patienter avant de retrouver les podiums et les trophées. Elle reviendra alors plus forte et plus rapide», assure Markus. (trad. hun)

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