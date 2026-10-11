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L'OFROU veut installer 120 feux à l'entrée des autoroutes

L&#039;OFROU veut installer des feux rouges à l&#039;entrée des autoroutes.
Les troisièmes voies ne suffisent pas, la Confédération veut installer des feux rouges à l'entrée des autoroutes.Keystone

Cette solution pour réguler les autoroutes ne va pas plaire aux villes

L'Office fédéral des routes veut installer 120 feux rouges à l'entrée des autoroutes les plus fréquentées. Quitte à ce que les bouchons se reportent sur les routes en amont.
11.10.2026, 15:4411.10.2026, 15:44

Depuis que le peuple a dit non à l’extension des autoroutes, la Confédération cherche à mieux exploiter les tronçons existants. En plus d’ouvrir temporairement les bandes d’arrêt d’urgence à la circulation, l’Office fédéral des routes (OFROU) mise sur la régulation à l'aide des feux de signalisation.

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Placés aux entrées des autoroutes, ils ont pour but de gérer le nombre de véhicules qui s’engagent en même temps. Selon la SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche, l’OFROU étudie actuellement l'installation de dispositifs de ce type sur plus de 120 sites, dans les régions de Zurich et Bâle mais également en Suisse romande. Quinze installations fonctionnent déjà, dont une à Cossonay, dans le canton de Vaud.

Les bouchons vont se déplacer

Ceux qui en ont fait l'expérience le savent, lorsque les feux rouges retiennent des véhicules avant l’entrée d'une autoroute, le trafic se reporte parfois sur les routes qui y donnent accès.

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Selon Le Matin Dimanche, une note interne de l’OFROU montre que lors d’une séance en 2025, l'office avait convenu de réaliser ces installations même lorsqu’elles provoquaient des files sur les routes en amont.

Porte-parole de l’OFROU, Sarina Keusch a expliqué aux journaux dominicaux que les feux étaient le seul outil qui permet de réguler l’afflux de véhicules sur les autoroutes mais admet la problématique des bouchons dans les zones d'accès.

L’OFROU justifie ses plans en expliquant que les autoroutes sont de plus en plus saturées. En 2025, il a décompté quelque 68 040 heures de bouchon, soit 20% de plus que l’année précédente. Les grandes agglomérations et le Plateau suisse sont les plus touchés.

La Confédération se réfère à des expériences en Allemagne et aux Pays-Bas, où les feux ont parfois augmenté jusqu'à 5% la capacité pour entrer sur les autoroutes de 5%, tout en diminuant les bouchons et les accidents.

Les villes sont sceptiques

Les cantons et les villes concernés ont émis des réserves. Beaucoup affirment qu’on ne les a pas encore associés concrètement à cette planification. L’Union des villes suisses met aussi en garde contre le déplacement des problèmes de l’autoroute vers les zones habitées et les risques de sécurité sur des routes engorgées.

Les élus semblent, eux, relativement convaincus. La conseillère nationale verte Franziska Ryser soutient la mesure à condition que les bouchons ne deviennent pas ingérables dans les villes.

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Conseiller national PLR et membre du conseil d’administration du Touring Club Suisse, Peter Schilliger voit lui aussi dans ces installations un outil judicieux, mais seulement en cas de fort trafic. (mke/trad. joe)

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