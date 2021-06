Malgré le Covid, les assureurs n'ont pas pioché dans leurs réserves

Représentant des assureurs, Pius Zängerle estime que la pandémie n'a pas eu d'impact massif sur la facture de la santé en Suisse.

Qui dit Covid, dit hospitalisations, médicaments, etc. et donc, hausse probable des coûts de la santé. Hé bien non. Dans un entretien à plusieurs médias romands, Pius Zängerle, directeur de Curafutura, estime que les coûts des prestations sont restés au même niveau qu'en 2019 pour 2020. Curafutuquoi? Il s'agit de l'une des faîtières, soit un regroupement de société d'assureurs.

Le spécialiste revient dans «La Liberté» sur un cas qui avait fait couler beaucoup d'encre, le signal d'alarme tiré …