Vaste panne d'électricité dans le canton de Fribourg
Deux pannes de courant sont survenues ce vendredi dans le canton de Fribourg, relate la Liberté. La première est due à un accident de chantier à Belfaux, provoquant une panne d'électricité vers midi dans la commune ainsi qu'à La Sonnaz et à Corminboeuf.
La coupure a duré un peu plus d'une heure et a impacté quelque 2700 clients, explique l'énergéticien Groupe E au journal fribourgeois. La situation est depuis revenue à la normale.
La Gruyère touchée
Un autre incident a de son côté touché des localités en Gruyère. Le portail de la Confédération Alert.swiss a signalé vers 15h30 une coupure de courant dans la Vallée de la Jogne.
Le réseau de communication, les appels d'urgence et l'alimentation électrique étaient perturbés dans le secteur. Les communes de Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Charmey et Im Fang étaient concernées. Selon la Liberté, il en allait de même pour Riaz et la ville de Bulle.
L'alerte a finalement été levée vers 16h15.