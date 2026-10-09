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Vaste panne d'électricité dans le canton de Fribourg

Vaste panne d&#039;électricité dans le canton de Fribourg
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Vaste panne d'électricité dans le canton de Fribourg

Plusieurs communes fribourgeoises ont été touchées par des coupures de courant ce vendredi. Deux incidents distincts en sont à l'origine.
09.10.2026, 16:1109.10.2026, 16:30

Deux pannes de courant sont survenues ce vendredi dans le canton de Fribourg, relate la Liberté. La première est due à un accident de chantier à Belfaux, provoquant une panne d'électricité vers midi dans la commune ainsi qu'à La Sonnaz et à Corminboeuf.

La coupure a duré un peu plus d'une heure et a impacté quelque 2700 clients, explique l'énergéticien Groupe E au journal fribourgeois. La situation est depuis revenue à la normale.

La Gruyère touchée

Un autre incident a de son côté touché des localités en Gruyère. Le portail de la Confédération Alert.swiss a signalé vers 15h30 une coupure de courant dans la Vallée de la Jogne.

Vaste panne d&#039;électricité dans le canton de Fribourg
Image: Alert.Swiss

Le réseau de communication, les appels d'urgence et l'alimentation électrique étaient perturbés dans le secteur. Les communes de Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Charmey et Im Fang étaient concernées. Selon la Liberté, il en allait de même pour Riaz et la ville de Bulle.

L'alerte a finalement été levée vers 16h15.

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