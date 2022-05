Pourtant, du côté des autorités, rien n'allait dans le sens d'une telle issue. «Les organisateurs ont clairement indiqué qu’ils se dissocient de l’actualité politique», ajoutant que la liberté d’expression et de réunion constituait «une valeur intangible». (mndl)

Une décision qui avait beaucoup fait grincer des dents dans la cité de Calvin, à la lumière de l'agression russe de l'Ukraine et à l'approche du 9 mai, date célébrant le «Jour de la Victoire» de la Russie face à l'Allemagne nazie, explique la TDG.

L'évènement, qui s'est déjà déployé dans le canton en 2016 et en 2018, commémore le décès des 27 millions de Russes et Soviétiques durant la «Grande Guerre patriotique». Laquelle a pris fin le 9 mai 1945.

Ce qui paraissait impossible avant le déclenchement de la guerre en Ukraine devient à présent une hypothèse débattue: la Suisse abandonne sa neutralité et entre dans l'Otan. Pourquoi c'est une éventualité. Pourquoi ce serait un bouleversement majeur.

La neutralité suisse a-t-elle cessé d’être un principe actif pour n’être plus qu’un principe décoratif? Le compte à rebours avant une adhésion de la Suisse à l’Otan est-il lancé? C'est un fait, deux mois et demi de guerre en Ukraine ont chamboulé les certitudes les mieux ancrées. Le Conseil fédéral n’a pas eu le choix: il a adopté les sanctions de l’Union européenne contre la Russie. Ne l’aurait-il pas fait que la Suisse aurait probablement été traitée en complice de la Russie par ses voisins européens et sanctionnée à son tour.