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Plus de 20 passages frontaliers déjà fermés dès jeudi à Genève

Plus de 20 passages frontaliers déjà fermés dès jeudi à Genève

Vingt-cinq passages frontaliers entre le canton de Genève et la France fermeront dès jeudi après-midi en vue du G7. Des plots en béton y seront installés dès minuit et jusqu'au 18 juin inclus.
09.06.2026, 16:4109.06.2026, 16:41
Un dictionnaire juridique franco-suisse fait tomber la frontière
Image: www.imago-images.de

«Les points de passage empruntés le matin seront donc fermés dans le courant de l'après-midi», indique mardi le département des Infrastructures et du Numérique (DIN). «La fermeture sera progressive, en fonction de l'avancement des travaux», a précisé son porte-parole Laurent Paoliello.

La population est invitée à anticiper ses déplacements transfrontaliers et à consulter la carte des passages. Automobilistes, cyclistes, piétons ou encore utilisateurs des transports publics seront touchés par ces mesures de sécurité exceptionnelle.

Les anti-G7 pourront camper sur un terrain privé de la rive gauche

Pour mémoire, sept passages routiers resteront ouverts jour et nuit, en plus de ceux de l'aéroport, de la gare Cornavin et de celle d'Annemasse (F). Les douanes de Bardonnex et de Thonex-Vallard disposeront d'une voie pour les détenteurs de macarons. S'y ajouteront les passages de Chancy I, Landecy et de Monniaz, ouverts de 06h00 à 09h30 et de 15h30 à 19h00, exclusivement pour les détenteurs de macarons. Les contrôles seront renforcés. (ats)

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