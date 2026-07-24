Le député neuchâtelois Quentin Di Meo va comparaître au tribunal

Quentin Di Meo est face à la justice pour répondre de l'accusation de viol et de contrainte qui lui est reprochée. Keystone

Ce PLR neuchâtelois renvoyé devant le tribunal criminel

Le politicien neuchâtelois Quentin Di Meo est renvoyé devant le tribunal criminel pour répondre de l'accusation de viol et de contrainte qui le vise. L'instruction est arrivée à son terme.

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Le député neuchâtelois PLR Quentin Di Meo sera renvoyé devant le tribunal criminel pour y répondre de l'accusation de viol et de contrainte. L'instruction est arrivée à son terme, a indiqué jeudi à Keystone-ATS le procureur général Pierre Aubert, revenant sur une information d'Arcinfo.

Le Ministère public avait ouvert l'an dernier une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel sur une jeune femme. Les faits se seraient produits en 2017 à l'Abbaye de Fleurier (NE) alors que l'accusé avait 24 ans et la victime 17 ans.

L’affaire avait pris une dimension publique en mars 2025, en pleine campagne pour les élections cantonales où le politicien était candidat au Conseil d'Etat. Certaines affiches du député avaient été vandalisées, son visage barré du mot «violeur».

Le politicien, qui s'est mis en retrait dans différents mandats pour se concentrer sur sa défense, a dès le premier jour contesté les accusations portées contre lui. Cité par Arcinfo, le prévenu explique être déterminé à se battre jusqu'au bout. (sda/ats/svp)