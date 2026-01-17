Voici ce que Guy Parmelin a dit à la grande sauterie de l'UDC

Lors de la traditionnelle réunion de l’UDC à l’Albisgüetli vendredi soir, le président de la Confédération Guy Parmelin a prononcé le discours principal, évoquant la tragédie de Crans-Montana et décrivant la Suisse comme «presque en permanence en mode crise».

Guy Parmelin monte sur scène lors de la 38e réunion Albisgueetli de l'UDC, le vendredi 16 janvier 2026, à la Schützenhaus Albisgueetli à Zurich. Keystone

Pour une fois, il n'y a pas eu de huées lors de la réunion de l'UDC zurichoise à l'Albisgüetli vendredi soir. Cette année, le pupitre est resté exclusivement aux mains de l'UDC, car le discours principal a été prononcé par le président de la Confédération Guy Parmelin. Ce dernier considère que la Suisse est «presque en permanence en mode crise».

Le discours de Guy Parmelin a fait référence au dramatique incendie de Crans-Montana en Valais, et s'est donc révélé plutôt sombre. Le Vaudois estime aussi que la Suisse, et donc par extension le Conseil fédéral, se trouvent depuis plusieurs années «presque sans interruption en mode crise». L'imprévisible est devenu la règle.

Après une année 2025 mouvementée, Guy Parmelin a dit s'être préparé à ce que beaucoup de choses ne puissent être planifiées au cours de sa deuxième année présidentielle. Toutefois, il lui était inimaginable que «l'impossible» se produise après seulement une heure et demie.

«La vie est imprévisible et vulnérable»

«La tragédie de Crans-Montana nous montre de manière flagrante à quel point la vie peut être imprévisible, incertaine et fragile», a poursuivi Parmelin. Ses pensées vont encore aujourd'hui aux nombreuses personnes touchées, aux morts, aux blessés et à leurs familles.

«Les conséquences de ce drame nous occuperont encore très longtemps»

Sur une note plus optimiste, le Vaudois estime que de tels événements montrent également que la Suisse fait front commun dans les situations difficiles, indépendamment des différences sociales et politiques. «La grande solidarité au sein de la Suisse, mais aussi de la part d'autres États, m'a profondément impressionné», a déclaré le président de la Confédération.

En tant qu'homme politique, un tel événement apprend à rester flexible et pragmatique, a-t-il confié devant l'assemblée.

«Nos plans, nos programmes et nos concepts peuvent être bouleversés du jour au lendemain»

Albert Rösti malade

Même sans Christoph Blocher, figure de proue de longue date à la tribune, l'événement affichait complet. Le président de l'UDC Marcel Dettling, le président du groupe parlementaire Thomas Aeschi et de nombreux conseillers nationaux et conseillers aux États étaient présents dans le public.

L'autre conseiller fédéral UDC Albert Rösti a quant à lui dû annuler sa participation pour cause de maladie. Il souffre depuis une semaine d'une gastro-entérite. Depuis près de quarante ans, la réunion de l'Albisgüetli rassemble chaque année environ 1000 membres de l'UDC pour des discours politiques et un dîner. (dal/ats)