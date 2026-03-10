Ces influenceurs français découvrent la Suisse: «La Migros est oppressante»
Les influenceurs français sont nombreux à tenir le même discours: en France, ils ne se sentent pas en sécurité. Si une bonne partie a décidé de partir s'installer à Dubaï (pour vivre une vie plus tranquille, pas pour échapper au fisc), d'autres ont choisi des contrées plus proches. Shanna Kress et Jonathan Matijas, stars de la télé-réalité, ont pour projet de s'installer en Suisse. Ils documentent leur exploration du pays et leurs visites de biens immobiliers sur YouTube. Et ça vaut le détour!
Migros ou Lidl?
Leur aventure démarre en Romandie. A Nyon d'abord, où ils font une découverte qui les laisse sans voix – la première d'une longue série: l'école où irait leur petit garçon n'a pas de portail de sécurité. Une évidence pour les Suisses, un choc pour les Français. «Il joue là et il n'y a pas de portail?», s'étonnent-ils. «Non, un adulte surveille et c'est tout», répond l'agent immobilier. «On n'est vraiment pas en France! C'est génial», lance Shanna Kress.
Malheureusement, le couple ne sera pas autant séduit par la destination suivante: Morges. Déjà, il pleut – nous sommes début 2026. «Ça y'est, on est vraiment en Suisse. On nous avait dit qu'il pleuvait tout le temps», déclare Jonathan Matijas. Outre le climat, c'est un autre élément qui exclut définitivement la ville vaudoise de leur liste:
Retour à la case départ: Lausanne, où les influenceurs séjournent. D'ailleurs, ils n'ont pas non plus de coup de cœur pour la capitale olympique: «En France, j'ai peur dans la rue et il y a des gens bizarres. J'ai ressenti un peu ça à Lausanne», explique Shanna Kress. Oups! Et notre Migros nationale – la Française se rend à celle du Flon avec une amie – ne jouera pas en notre faveur. Le magasin et les clients sont décrits comme «oppressants» – un chouïa exagéré, non? Quant aux prix, elle manque de s'étouffer en découvrant le coût du café et du lait, et se promet de «faire la razzia en France avant de venir s'installer en Suisse».
Pour voir à quoi ça ressemble 👀
Heureusement, une dame – comme quoi, les clients de la Migros ne sont pas tous des sauvages – leur conseille d'aller chez Lidl. Spoiler: Shanna Kress va à nouveau s'évanouir devant les tarifs: «10 francs la viande hachée?» Durant leur voyage, en effet, les époux vont constater que pour vivre ici, il faut de l'argent. Lors d'une visite d'appartement, l'agente immobilière leur explique que les Suisses travaillent 42 heures par semaine et qu'avec 3000 francs de salaire, on ne va pas loin.
«Un film d'horreur»
Vous l'aurez compris: la majorité du contenu des deux vidéos se focalise sur la recherche de bien immobilier. Florilège de leurs réactions:
Zurich et les CFF
La Suisse romande a néanmoins un point négatif: les gens les reconnaissent dans la rue et ils ne souhaitent pas que leur fils soit pris en photo. La solution? S'installer Outre-Sarine! Ni une ni deux, Jonathan Matijas grimpe dans un train en direction de Zurich. Sur le quai de la gare, il s'interroge:
Autre élément qui le fait tiquer: un homme l'approche, descend de son vélo, lui dit qu'il adore ce qu'il fait puis s'en va.
Si tout n'est pas tout rose durant le trajet – Jonathan Matijas est choqué par le prix des billets –, il tombe sous le charme de Zurich. Le lac, les cygnes, la modernité la ville, «même les travaux, c'est carré», dit-il. Elément phare du séjour? L'eau potable.
C'est sur ce coup de cœur que la vidéo se termine. Le couple a pour projet de revenir à Zurich pour visiter des logements. Si la viande hachée Lidl leur a mis un coup, on se réjouit de voir le KO qu'ils prendront en découvrant les loyers zurichois. La suite au prochain épisode!
(ag)