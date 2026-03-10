Les stars de la télé-réalité Shanna Kress et Jonathan Matijas veulent s'installer en Suisse. Image: Instagram

Ces influenceurs français découvrent la Suisse: «La Migros est oppressante»

Les stars de la télé-réalité Shanna Kress et Jonathan Matijas ont pour projet de vivre dans nos contrées. Lausanne, Zurich, les CFF ou la Migros: ils découvrent et filment tout de A à Z. Et ça vaut le détour.

Plus de «Divertissement»

Les influenceurs français sont nombreux à tenir le même discours: en France, ils ne se sentent pas en sécurité. Si une bonne partie a décidé de partir s'installer à Dubaï (pour vivre une vie plus tranquille, pas pour échapper au fisc), d'autres ont choisi des contrées plus proches. Shanna Kress et Jonathan Matijas, stars de la télé-réalité, ont pour projet de s'installer en Suisse. Ils documentent leur exploration du pays et leurs visites de biens immobiliers sur YouTube. Et ça vaut le détour!

Migros ou Lidl?

Leur aventure démarre en Romandie. A Nyon d'abord, où ils font une découverte qui les laisse sans voix – la première d'une longue série: l'école où irait leur petit garçon n'a pas de portail de sécurité. Une évidence pour les Suisses, un choc pour les Français. «Il joue là et il n'y a pas de portail?», s'étonnent-ils. «Non, un adulte surveille et c'est tout», répond l'agent immobilier. «On n'est vraiment pas en France! C'est génial», lance Shanna Kress.

Malheureusement, le couple ne sera pas autant séduit par la destination suivante: Morges. Déjà, il pleut – nous sommes début 2026. «Ça y'est, on est vraiment en Suisse. On nous avait dit qu'il pleuvait tout le temps», déclare Jonathan Matijas. Outre le climat, c'est un autre élément qui exclut définitivement la ville vaudoise de leur liste:

«On est lundi. J'avais vraiment l'impression d'être dans une maison de retraite. Je veux bien du calme, mais là... On a écourté la visite» Shanna Kress, pas du tout convaincue par Morges.

Retour à la case départ: Lausanne, où les influenceurs séjournent. D'ailleurs, ils n'ont pas non plus de coup de cœur pour la capitale olympique: «En France, j'ai peur dans la rue et il y a des gens bizarres. J'ai ressenti un peu ça à Lausanne», explique Shanna Kress. Oups! Et notre Migros nationale – la Française se rend à celle du Flon avec une amie – ne jouera pas en notre faveur. Le magasin et les clients sont décrits comme «oppressants» – un chouïa exagéré, non? Quant aux prix, elle manque de s'étouffer en découvrant le coût du café et du lait, et se promet de «faire la razzia en France avant de venir s'installer en Suisse».

Pour voir à quoi ça ressemble 👀 Un autre épisode ici Vidéo: youtube

Heureusement, une dame – comme quoi, les clients de la Migros ne sont pas tous des sauvages – leur conseille d'aller chez Lidl. Spoiler: Shanna Kress va à nouveau s'évanouir devant les tarifs: «10 francs la viande hachée?» Durant leur voyage, en effet, les époux vont constater que pour vivre ici, il faut de l'argent. Lors d'une visite d'appartement, l'agente immobilière leur explique que les Suisses travaillent 42 heures par semaine et qu'avec 3000 francs de salaire, on ne va pas loin.

«Tu m'étonnes qu'ils gagnent bien leur vie!» Shanna Kress en apprenant que les Suisses travaillent 42 heures par semaine, contre 35 pour les Français.

«Un film d'horreur»

Vous l'aurez compris: la majorité du contenu des deux vidéos se focalise sur la recherche de bien immobilier. Florilège de leurs réactions:

«Jamais je ne vis là, on dirait un film d'horreur» Jonathan Matijas, dans un quartier à proximité de Chailly. Exagéré, vous avez dit?

«Même les haies sont super bien taillées, c'est un délire» Ah, quand même un point positif sur Lausanne!

«Waaaaahou!!! Là on commence à parler le même langage» Shanna Kress à propos d'une villa avec une vue imprenable sur le lac Léman. Son prix? 4 millions à l'achat. Il faudra économiser sur la viande hachée Lidl.

«C'est fou les finitions. Regarde les joints, tout est nickel. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi perfectionnistes» Prochaine destination pour le couple: La Chaux-de-Fonds à la rencontre des horlogers.

Zurich et les CFF

La Suisse romande a néanmoins un point négatif: les gens les reconnaissent dans la rue et ils ne souhaitent pas que leur fils soit pris en photo. La solution? S'installer Outre-Sarine! Ni une ni deux, Jonathan Matijas grimpe dans un train en direction de Zurich. Sur le quai de la gare, il s'interroge:

«Ça a l'air trop facile pour être vrai. Je me demande si je suis au bon endroit. En général, c'est trop compliqué. Je n'ai pas l'habitude» Jonathan Matijas, qui vante les CFF et met un tacle à la SNCF.

Autre élément qui le fait tiquer: un homme l'approche, descend de son vélo, lui dit qu'il adore ce qu'il fait puis s'en va.

«C'est le monde de Narnia ou quoi?» Jonathan Matijas, qui vante les Suisses et met un tacle aux Français.

Si tout n'est pas tout rose durant le trajet – Jonathan Matijas est choqué par le prix des billets –, il tombe sous le charme de Zurich. Le lac, les cygnes, la modernité la ville, «même les travaux, c'est carré», dit-il. Elément phare du séjour? L'eau potable.

«Il y a des fontaines. J'ai vu un mec s'arrêter et boire. J'ai bu. L'eau est trop bonne!» Ok, l'eau suisse est délicieuse, mais bon, un peu de respect pour la France!

C'est sur ce coup de cœur que la vidéo se termine. Le couple a pour projet de revenir à Zurich pour visiter des logements. Si la viande hachée Lidl leur a mis un coup, on se réjouit de voir le KO qu'ils prendront en découvrant les loyers zurichois. La suite au prochain épisode!

(ag)