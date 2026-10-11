Des portraits des jeunes victimes sont exposés à l’entrée du bar Le Constellation, six mois après l’incendie meurtrier de Crans-Montana. Keystone

Le rapport sur le drame de Crans-Montana sortira plus tard que prévu

L’expertise sur les causes de l’incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés prendra plus de temps que prévu. Les experts ont demandé un nouveau délai jusqu’à fin mars.

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Le rapport d'expertise sur le drame de Crans-Montana (VS) prend davantage de temps que prévu. Sa restitution est désormais attendue pour fin janvier au plus tôt.

«Je vous confirme le report du délai en raison de la complexité du travail à effectuer», a affirmé dimanche à Keystone-ATS la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud, revenant sur une information publiée par la SonntagsZeitung. Le Ministère public a donné un mandat à l'Institut forensique de Zurich et l'entreprise d'inspection et de certification Swiss Safety Center pour établir les origines et les causes de l'incendie.

Attendu pour fin août, le rapport exige davantage d'efforts. Les deux entités avaient demandé au Ministère public un délai jusqu'à fin mars. Enormément de questions restent pour le moment sans réponse et cette expertise est très attendue, a expliqué une source dans cette affaire.

Parmi les composantes à analyser figurent l'inflammabilité et la situation face au feu de la mousse du sous-sol du bar Le Constellation. Le sinistre a fait 41 victimes et 115 blessés. (tib/ats)