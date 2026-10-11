en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Incendie

Drame de Crans-Montana: le rapport ne sortira pas avant 2027

Portraits of the young victims are displayed at the entrance of the bar &quot;Le Constellation&quot; six moths later the deadly fire, in Crans-Montana, Switzerland, Thursday, July 9, 2026. Forty-one p ...
Des portraits des jeunes victimes sont exposés à l’entrée du bar Le Constellation, six mois après l’incendie meurtrier de Crans-Montana.Keystone

Le rapport sur le drame de Crans-Montana sortira plus tard que prévu

L’expertise sur les causes de l’incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés prendra plus de temps que prévu. Les experts ont demandé un nouveau délai jusqu’à fin mars.
11.10.2026, 12:0511.10.2026, 12:30

Le rapport d'expertise sur le drame de Crans-Montana (VS) prend davantage de temps que prévu. Sa restitution est désormais attendue pour fin janvier au plus tôt.

«Je vous confirme le report du délai en raison de la complexité du travail à effectuer», a affirmé dimanche à Keystone-ATS la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud, revenant sur une information publiée par la SonntagsZeitung. Le Ministère public a donné un mandat à l'Institut forensique de Zurich et l'entreprise d'inspection et de certification Swiss Safety Center pour établir les origines et les causes de l'incendie.

Crans-Montana: voici la facture que l'Italie refuse de payer
Crans-Montana: voici la facture que l'Italie refuse de payer

Attendu pour fin août, le rapport exige davantage d'efforts. Les deux entités avaient demandé au Ministère public un délai jusqu'à fin mars. Enormément de questions restent pour le moment sans réponse et cette expertise est très attendue, a expliqué une source dans cette affaire.

Parmi les composantes à analyser figurent l'inflammabilité et la situation face au feu de la mousse du sous-sol du bar Le Constellation. Le sinistre a fait 41 victimes et 115 blessés. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Le bar Le Constellation à Crans-Montana
1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Les physiothérapeutes réclament une hausse des tarifs d’au moins 30%
Des pétitions réunissant plus de 9000 signatures ont été déposées à Fribourg et Neuchâtel pour revaloriser le métier et préserver l’accès aux soins.
Les physiothérapeutes fribourgeois et neuchâtelois ont déposé cette semaine des pétitions dans le cadre de la campagne nationale de Physioswiss «Soigner à 100%. Rémunéré à 70%». A Fribourg, ce sont 6305 paraphes qui ont été déposés et plus de 2700 à Neuchâtel.
L’article