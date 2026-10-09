Crans-Montana: voici la facture que l'Italie refuse de payer

Plus de neuf mois après l’incendie de Crans-Montana, la Suisse attend toujours que l’Italie règle les frais d’hospitalisation de ses ressortissants blessés, révèle la RTS. Rome refuse de payer, et le Conseil fédéral n’a pas encore tranché.

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Douze victimes italiennes de l’incendie ont été soignées dans des hôpitaux suisses, pour des durées variables. Selon la RTS, la facture totale avoisine 1,5 million de francs. Or le gouvernement italien a fait savoir dès avril qu’il ne comptait pas la régler, alors qu’un accord européen prévoit que les soins reçus à l’étranger sont à la charge du pays de résidence du patient.

Interrogé par la RTS, le père d’un jeune blessé italien raconte avoir reçu en avril dernier une copie de la facture adressée à la sécurité sociale de son pays: 66 800 francs pour quinze heures de soins intensifs à Sion. Selon lui, la Suisse devrait suspendre ses demandes de remboursement tant que les responsabilités ne sont pas établies.

35 millions déjà débloqués

Début mai, après une rencontre avec Giorgia Meloni, Guy Parmelin avait promis une solution. Elle se fait toujours attendre. Le dossier est délicat: la Confédération a déjà débloqué 35 millions de francs pour les victimes, le canton du Valais plus de 2,3 millions, et la fondation Beloved, financée notamment par l’Etat du Valais, dispose d’un budget de 24 millions.

A Berne, les avis divergent. La conseillère nationale vert’libérale vaudoise Céline Weber appelle le Conseil fédéral à ne pas céder et attend de l’Italie qu’elle respecte les accords signés, y compris dans les moments difficiles.

La socialiste genevoise Laurence Fehlmann Rielle plaide au contraire pour que la Suisse renonce à sa créance et assume ses responsabilités envers les victimes, au vu de la gravité de la situation. Le gouvernement devrait se prononcer prochainement. (svp)