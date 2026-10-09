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Incendie

Incendie à Eclépens: la ligne CFF Lausanne – Yverdon coupée

Un incendie en gare d'Eclépens paralyse la ligne Lausanne – Yverdon

Un incendie en gare d’Eclépens paralyse ce matin le trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Retards, suppressions et bus de remplacement sont au programme jusqu’à midi au moins.
09.10.2026, 06:1609.10.2026, 06:21

Un incendie dans un conduit de câbles près d'Eclépens, dans le canton de Vaud, a entraîné tôt vendredi matin une interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Vers 3h15, un poste d'aiguillage est tombé en panne à la suite de l'incendie, ont indiqué les CFF.

Les lignes concernées sont les lignes IC5, IC51, R1 et R2. Les voyageurs doivent s'attendre à des retards et à des annulations de trains. Des bus de remplacement circulent entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay.

Pour les voyageurs empruntant différentes liaisons entre la région lémanique et la Suisse alémanique, ainsi qu’entre Neuchâtel et Bienne, les CFF recommandent des itinéraires de contournement via Berne, Fribourg ou Payerne. La compagnie ferroviaire conseille de consulter les horaires en ligne avant de partir.

Selon les CFF, la perturbation devrait durer au moins jusqu’à midi. (svp/ats)

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