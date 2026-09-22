Une personne a été grièvement blessée dans un incendie à Delémont

Le sinistre a été signalé vers 13H dans un immeuble locatif de Delémont (JU). Le feu a démarré dans le local de la chaudière. Une victime a été transportée dans un centre pour grands brûlés.

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Une personne a été grièvement brûlée lors d'un incendie mardi dans un petit immeuble locatif à Delémont. Consciente, la victime a reçu les premiers soins d'urgence sur place avant d'être héliportée par la Rega vers un centre hospitalier pour les grands brûlés, a indiqué mardi soir la police cantonale jurassienne.

Le sinistre a été signalé vers 13h00 à la rue Auguste-Quiquerez, précise-t-elle dans un communiqué. Plusieurs personnes ont pu être évacuées de manière préventive du bâtiment. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu a démarré dans le local de la chaudière, poursuit le communiqué.

L'enquête technique et judiciaire, ouverte par la police, devra déterminer les circonstances exactes du sinistre et expliquer les raisons pour lesquelles la victime se trouvait à cet endroit, souligne encore la police. (ag/ats)