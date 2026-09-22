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Incendie

Delémont: une personne grièvement blessée dans un incendie

Une personne a été grièvement blessée dans un incendie à Delémont

Le sinistre a été signalé vers 13H dans un immeuble locatif de Delémont (JU). Le feu a démarré dans le local de la chaudière. Une victime a été transportée dans un centre pour grands brûlés.
22.09.2026, 19:4922.09.2026, 19:49

Une personne a été grièvement brûlée lors d'un incendie mardi dans un petit immeuble locatif à Delémont. Consciente, la victime a reçu les premiers soins d'urgence sur place avant d'être héliportée par la Rega vers un centre hospitalier pour les grands brûlés, a indiqué mardi soir la police cantonale jurassienne.

Le sinistre a été signalé vers 13h00 à la rue Auguste-Quiquerez, précise-t-elle dans un communiqué. Plusieurs personnes ont pu être évacuées de manière préventive du bâtiment. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu a démarré dans le local de la chaudière, poursuit le communiqué.

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L'enquête technique et judiciaire, ouverte par la police, devra déterminer les circonstances exactes du sinistre et expliquer les raisons pour lesquelles la victime se trouvait à cet endroit, souligne encore la police. (ag/ats)

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