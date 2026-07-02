Les Moretti veulent rouvrir deux établissements

Le couple a entamé des démarches dans la perspective de rouvrir Le Senso à Crans-Montana et le Vieux-Chalet à Lens, en l’état fermés. Les bénéfices seront reversés à une association d'aide aux victimes du Constellation.

Plus de «Suisse»

Les époux Jacques et Jessica Moretti, prévenus dans l'incendie du Constellation à Crans-Montana (VS), souhaitent rouvrir deux autres établissements publics. Selon leurs avocats de l'étude Hayat et Meier, ils se sont engagés à reverser le produit de l'exploitation à une association d'aide aux victimes de la tragédie.

Les Moretti ont entamé des démarches dans la perspective de rouvrir les établissements publics Le Senso à Crans-Montana et le Vieux-Chalet à Lens, en l’état fermés, indiquent les avocats chargés de la défense du couple dans un communiqué jeudi soir.

Les contrôles devant permettre la levée de la suspension provisoire d’exploiter ces deux établissements sont en cours auprès des autorités compétentes. Les avocats rappellent que tous les biens des époux Moretti ont été séquestrés.

La remise en exploitation des deux établissements vise à préserver les biens en question. Sans quoi, les sociétés partiront en faillite et les biens devant potentiellement servir à dédommager les victimes seront perdus, poursuit le communiqué.

«Pas un affront à la tragédie »

Les deux établissements seront confiés à un tiers moyennant le règlement d’un loyer. Les Moretti reverseront les bénéfices de l’exploitation à une association venant en aide aux victimes de l’incendie du Constellation.

«La réouverture des établissements n’est aucunement un affront à la tragédie du Constellation, elle en est le prolongement solidaire», écrit l'étude d'avocats en réponse aux nombreux messages négatifs que ce projet de réouverture a suscités.

Les Moretti sont prévenus d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence dans le cadre de l'incendie du bar. Le drame a fait 41 morts et 115 blessés durant la nuit du Nouvel an. (ag/ats)