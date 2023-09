Elle n'aurait jamais dû entrer dans un molok

Une Jurassienne a risqué sa vie pour retrouver un objet mystérieux dans un molok. L'homme qui l'a sauvée raconte.

Plus de «Suisse»

Courroux, petit village à une poignée de kilomètres de Delémont a failli être la scène d'un drame. Le Quotidien Jurassien raconte l'histoire d'une dame d'une soixantaine d'années qui a eu la mauvaise idée de se plonger dans un molok.

Un molok au repos. Image: Shutterstock

Pourquoi partir à l'aventure dans les détritus? Visiblement pour récupérer un objet placé par erreur dans un sac poubelle. Grave erreur.



Comment s'est-elle trouvée coincée?

La soixantenaire, qui s'était pourtant munie d'une échelle, a décidé de s'en passer pour entrer dans le container enterré et plein à craquer. C'est là que les poubelles se sont affaissées et que le molok a avalé la Jurassienne. Combien de temps est-elle restée piégée? On l'ignore. Le témoin qui relate l'aventure au journal jurassien est aussi le sauveteur de la dame:

«Quand vous voyez une main et une touffe de cheveux qui dépassent d’un molok, et que vous entendez quelqu’un appeler à l’aide, cela fait quand même drôle.» source: quotidien jurassien

Il est 7h du matin et l'homme se rend au boulot quand il est attiré par les cris de détresse. Sans eux, il serait passé tout droit, sans rien remarquer.

Que cherchait la dame dans le molok?

Le passant glisse l'échelle laissée aux abords du molok par l'aventurière et finit par extirper la victime. «Elle était en nage. Ses habits, sales, ne sentaient pas franchement bon», relate-t-il au Quotidien Jurassien. Elle explique qu'elle avait plongé dans les poubelles pour retrouver un objet appartenant à son fils.

L'a-t-elle repêché? Selon le témoin, elle tenait quelque chose en mains, mais on n'en saura pas davantage. D'ailleurs, l'identité de la dame reste un mystère, si ce n'est qu'elle avait un véhicule aux plaques jurassiennes.



Un danger mortel

Ce qui est certain, c'est que la dame a eu chaud. «Se retrouver coincé dans un molok est dangereux. On peut vite s’enfoncer, manquer d’air», fait remarquer le Chef d’exploitation au Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environs.

Il explique à nos confrères qu'il est assez compliqué de récupérer des objets une fois dans le molok, même s'ils sont précieux. «Un portable est-il un objet de valeur? Qui décide de déverser les conteneurs dans la rue?», car une fois à la décharge, c'est peine perdue. (jah)